最強媽「抗疫救小四兒」分享：幫助其他父母　醫曝她1動作有功效

▲楊女分享幫助兒子抗疫的過程，希望可以幫助更多父母，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東一名楊姓女子的兒子確診後無法入院，還發高燒到40.5度，因此她在家透過自力治療，成功讓兒子退燒，並將過程分享在網路上，希望可以幫助更多父母。對此，屏東基督教醫院小兒科醫師段德厚表示，媽媽的教學中，「拍撫」這動作的確有功效。

楊女表示，她就讀國小四年級的兒子1日晚上突然在床上發出「像從肺部深處咳出來的聲音」，當天下午就開始發燒，即使吃了退燒藥都沒用，晚上也接到安親班通知有學生確診，因此立刻收拾行李、帶著兒子到醫院就醫。

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楊女分享，幼童確診不同於成人，她兒子在30分鐘內發燒到40度以上，且一天會出現4個發燒高峰，家中的退燒藥、肛門塞劑全都用上，並不斷替兒子補充電解水，燒到最後開始打顫、喉嚨劇烈疼痛，她則讓兒子吃布丁、豆花等流體食物。

▲楊女PO出急診室情況，表示「醫護人力明顯不足」。（圖／翻攝自Facebook）



此外，她緊急向醫師友人詢問意見，並上網自學了肺部按摩，替兒子肺部周圍按壓拍打，經歷4天斷斷續續高燒，兒子的病況才總算好轉，並將過程PO到臉書，希望可以透過分享讓更多父母自救，不要再出現悲劇；該文也讓2.3萬人按讚留言，楊女也被封為「地表最強媽媽」。

對此，醫師段德厚表示，楊女拍撫兒子就是「拍痰法」；他表示，新冠病毒都是乾的痰，症狀大都在喉嚨，以拍痰的方式幫助病人，具有安撫的功效，會對病人的狀況有一定的幫助。

楊女表示，目前醫護人員真的都已經不夠了，若不是到無法呼吸、呼吸急促等情況的話，其實症狀就像一般感冒，面對孩子確診，可用冰枕放在頭部，千萬不要慌張，要沉穩應對。

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