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社會 社會焦點 保障人權

網傳丹大林道坍方「車友受困」　林管處：還可通行但隨時有落石

▲丹大聯外道路因山區大雨傳出坍方（下同）。（圖／民眾提供）

▲丹大聯外道路因山區大雨傳出坍方（下同）。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

梅雨季報到，信義鄉丹大山區自10日夜間降下大雨，導致聯外道路8.5公里處有較大面積之坍方，由於丹大聯外道路5日才開放四輪傳動車通行，今天凌晨一度傳出有上山前往七彩湖賞景的車輛受困；林務局南投林管處指出，目前車輛可通行，但因已屆汛期，山區仍可能隨時降雨，民眾入山前應留意天候變化，並衡酌通行風險及注意自身安全。

根據中央氣象局10時50分發布的豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，高雄市有局部大雨或豪雨，臺中以南、南投及臺東地區有局部大雨發生的機率。

▲丹大聯外道路因山區大雨傳出坍方。（圖／民眾提供）

有臉書登山社團傳出，今天凌晨4點多有車友發現丹大聯外道路已嚴重坍方、無法通行，但有不少車友受困，提醒要上山前往七彩湖的車友莫再上山；南投林管處丹大工作站指出，較大雨勢從昨晚下到今天早上9點才暫歇，導致丹大聯外道路8.5K處坍方，目前道路管轄單位台電尚未排除，但車輛已勉強可以通行。

林管處指出，丹大聯外道路自5日起放行四輪傳動車輛後，不到1周車次已累計約300餘輛，而山區近日持續的降雨，丹大聯外道路部分地質脆弱路段，日前雖經台電公司完成路面整修，惟上下邊坡仍為裸露破損區域，無法進行大規模整治，隨時有落石坍方情形，民眾開車上下山仍須特別留意安全。

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