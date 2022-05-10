彰化金色通道PCR+開藥　百家診所居家照護成軍　

▲彰化醫療診所今天成立居家照護團隊。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻，為了守縣民健康，彰化縣已經啟動「金色通道-友善急門診快速通關」服務，今天基層診所成立「居家照護團隊」，未來確診個案經由評估若符合照護條件，無症狀或輕症患者由衛生局優先指定給居家照護診所，由診所醫護團隊執行視訊診療評估病情及每日提供線上諮詢關懷。

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彰化縣長王惠美表示，隨著疫情不斷升溫，如何做好輕重症分流，確保民眾醫療權益相當重要，尤其近期發現到有非常多的輕症家庭照護案例，居家照護團隊成軍後，單日服務案量可增加至每日1,000人，現在要轉由基層醫療團隊來守護，確保專責醫院醫療量能，也確保一般民眾就醫權益。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍醫師表示，新冠肺炎走到這一個地步，Omicron是一個期末考，它的特性就是高傳染率、低重症率，重點就是要分流，重症清零，輕症要居家照護，處理流程就是剛開始由衛生局分流後，需要住院的安排住院，中度左右的安排防疫旅館或是集中檢疫所，其它的就是診所端的居家照護。

廖慶龍指出，診所會透過主動聯繫關懷個案，確認個案基本資料後收案，收案後會每天做通訊診療與關懷，如果需要投藥，將透過線上諮詢、開藥後，再投到藥局的藥師服務團隊，由藥局協助送藥或由家人前往藥局領藥，在這個原則之下，不管重症、中症及輕症都能得到最完善的照護。

王惠美強調，目前在部立彰化醫院首先開設金色通道，針對民眾快篩陽性後，做PCR檢測確認，並抽血檢測評估是否適合用抗病毒藥物、清冠一號，如檢測輕症，則返家做居家照護，急重症則住院治療，確保高風險中重症者的安全，未來還有11家專責醫院都要加入建立金色通道採取採檢、住院評估、診療、投藥，一次到位的一條龍服務。