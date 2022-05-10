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受害富家女照片曝！　台灣「假海歸富二代」真實身分起底

3名受害者出面控訴，呼籲徐男出來面對。（被害人已經變裝處理，讀者提供）

▲3名受害者出面控訴，呼籲徐男出來面對。（圖／鏡週刊提供，下同。被害人已經變裝處理）

圖、 文／鏡週刊

NETFLIX紀錄片《Tinder大騙徒》在串流平台播出後引發熱議，而類似情節在台灣早就真實上演！扮成多金富二代的徐姓男子，短短幾年就詐騙10餘人得逞，詐騙金額至少500萬元，詐騙手法和紀錄片中的以色列騙子西蒙用的詐術幾乎一樣，除了利用愛情詐財，也利用假造出來的多金形象騙錢。

本刊根據多名受害人的說法進行比對，發現徐早從2019年就有詐騙的黑歷史，當時他誆稱有多名資金雄厚的友人一起合夥投資名牌包進出口事業，並出示不實契約書，邀B女入股，B女聽信徐所稱有多位富二代共同友人也入股投資，不疑有他，簽約後即匯款50萬元至徐的銀行帳戶，之後卻再也沒有下文。

徐男有時會開瑪莎拉蒂代步。（讀者提供）

▲徐男有時會開瑪莎拉蒂代步。

B女多次詢問徐合夥事業的進展，徐卻不斷推託，始終不願正面回答，B女因而改向合約上「其他合夥人」詢問，這些人紛紛撇清沒跟徐合夥做生意，B女這才發現受騙，向士林地檢署提出告訴，徐見東窗事發，隨即坦承合夥事業、合約書都是他捏造的，雙方後來達成和解，徐賠償B女17萬元，並給付和解金70萬元。

徐男身穿精品服飾。（讀者提供）

▲徐男身穿精品服飾。

B女說她與徐剛認識時，對方就多次試探她的收入等身家狀況，還會不經意地對她說「爸爸是建國工程董事」、「正在跟上市公司的Ｘ董吃飯」，直到確認她有一定的經濟基礎後，才進一步展開追求。

B女指稱，今年初徐說公司要增資，請她幫忙匯款50萬元入股精品代購事業，之後音訊全無，後來徐突然打電話給她，稱過去自己的事業項目太多，才會將代購精品公司停擺，將會重啟雙方的合作事業。2人重新取得聯繫的隔天，徐又打電話給她，稱他因投資糾紛帳號被凍結，拜託B女先借他20萬元，但她已對徐心存懷疑，因此沒再借錢給他。

徐男為增加故事真實性，還曾請呂姓退役軍官（圖）擔任保鑣隨從。（翻攝畫面）

▲徐男為增加故事真實性，還曾請呂姓退役軍官（圖）擔任保鑣隨從。

之後，B女開始調查徐的背景，透過管道找到徐的叔叔，得知徐父早已過世，家庭背景與徐自述天差地遠，不但沒出國念書，就讀北市士林一所私立大學也沒畢業，還是低收入戶，也就是說徐「海歸富二代」的背景全為捏造。

另一名受害者C男說，當初是在遊戲交流時認識徐，對方向他介紹一套俗稱倍壓法的「馬丁格爾賭博策略」，他照著下注表下注，賺到新台幣13萬元時，徐稱需要周轉，因過去2人曾互相借錢周轉，他於是把錢匯給對方，沒想到隔天徐就跟他說賠光了，但承諾會還錢，只是後來僅還了3萬元就消失。

C男四處打聽徐的下落，偶然認識A女，2人討論後發覺徐可能是詐欺慣犯。C男和A女、B女原本不相識，卻因同被徐騙錢而聚在一起，他們後來找到更多同病相憐的受害者，發現大多數是在交友軟體認識徐而遭騙，至今已有7女4男受害，遭騙金額超過500萬元，陸續在進行訴訟救濟程序，如今他們挺身而出爆料，就是希望不要再有下一個受害者。


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