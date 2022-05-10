新店鞭炮哥朝鄰居潑糞　擾民移送17次僅罰2次！下月新法上路治他

▲邱銘祥深夜施放轟天雷。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

住在新北市新店區的邱銘祥為了報復和女友起糾紛的藍姓女子，深夜在其社區放鞭炮，還做傳單誣指藍女確診、對藍女潑糞等，2年多來因違反社會秩序維護法遭移送17次，卻只有2次受到裁罰，讓邱銘祥持續擾民行為。

邱銘祥2019年間和女友到宜蘭梅花湖遊玩時，因為搭遊園車不慎和前方的藍姓女子發生事故，邱疑似不滿事後藍女要求6萬元賠償，隔年初開始，時常發簡訊恐嚇藍女，並在半夜跑到藍女居住的社區附近中興路、環河路等地放鞭炮，因此有「新店鞭炮哥」之稱。

根據《自由時報》報導，邱銘祥2年多來因放鞭炮、潑糞、尾隨逼車等行為，被依社維法移送17次，但其中15次法官皆認定舉證不足，邱銘祥直到上周還在上演凌晨煙火秀。

不過新法「跟蹤騷擾防制法」將在6月1日施行，邱銘祥之舉恐面臨刑責。《跟蹤騷擾防制法》列出包括監視跟蹤、尾隨接近、歧視貶抑、通訊干擾、不當追求、寄送物品、出示有害名譽訊息、冒用個資等行為，一旦被害人心生恐懼，影響日常生活或活動，可向警方報案，若行為人收了法院的保護令後仍持續作為，就是犯違反保護令罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或科、併科新臺幣30萬元以下罰金。