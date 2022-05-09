奧運銅牌女警官遭記過拔官想翻盤　紀淑如因「1000元」不抗告了

▲紀淑如（中間）不服仁武分局撤銷她的獎懲提行政救濟。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

前奧運跆拳銅牌國手、高雄市警官紀淑如因不滿被市警局記過、降調、減薪，提起行政訴訟，案經高雄高等行政法院判決敗訴後，她原本想提起抗告想翻案，法院也裁定要求她補繳1000元的裁判費，但紀後來又因故撤回，全案落幕。

紀淑如頂著奧運銅牌的光環從警，原本是警界亮眼的新星，但在擔任仁武分局鳥松分駐所期間，傳出獎勤浮濫的情況，在警界引起不小風波，她後來被調往六龜分局擔任警務員，也被外界解讀成「冷凍」。

▲紀淑如不服高市警局對她的調動命令。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，紀淑如在遭遇處分後，提起行政訴訟指出，她2017年11月從仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長，轉任岡山分局梓官分駐所警務員兼所長。隔年5月間，調任楠梓分局警正警備隊隊長，又於8月30日轉任六龜分局交通組警務員後，由主管職調任非主管職位，嚴重影響她權益和名譽，每月薪資也因而減少2萬3000元，認為高雄市警局違反公務員任用法，主張應予以撤銷該人令。

此外，紀淑如針對擔任職鳥松分駐所長期間的獎勵浮濫情事，被仁武分局召開考績委員會，撤銷她記功12次及嘉獎829次獎勵，同時被記過2次懲處，她認為並未調查清查，就撤銷獎勵及記過處分，一併提起行政訴訟。

紀淑如主張，撤銷獎勵的處分理由僅記載「與獎懲規定未符」、「尚無實際出力具體事實」、「屬同一事由之重複敘獎」等語，未具體說明不符規定的理由，也未說明如何有重複敘獎的情況，就逕自撤銷獎勵，與法律明確性原則不符。

高雄高等行政法院審理後，法官認為不論是仁武分局對紀淑如的撤銷獎勵和高市警局的記過2次懲處，都屬適法處分，人事調動命令也沒有違法，在今年3月判她敗訴。

紀淑如不服判決遞狀抗告，高雄高等行政法院4月時發現紀未繳交1000元裁判費，裁定她在7日內補繳，後來她撤回抗告，全案終告落幕。