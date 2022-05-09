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大陸 大陸焦點 特派現場

男友愛打球　正妹砸444萬改造工廠成「專屬籃球館」！網羨慕炸

▲大陸一名女子為男友改造了一座籃球館。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名女子為男友改造了一座籃球館。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

這樣的女友去哪找？大陸雲南省昆明市一名女子，因為男朋友喜歡打籃球，於是就花了6個月的時間、耗資100萬人民幣（約新台幣444萬元），將男友學校附近一座廢棄工廠改造成籃球館，讓男友相當驚喜。消息一曝光，引發熱議。

綜合陸媒報導，住在雲南昆明的涂女表示，還在上大學男友很喜歡打籃球，但又沒有適合的場地，於是他就在男友學校附近後山上找了一個廢棄的工廠進行改造，改建的費用就花了100萬人民幣，最後用了半年的時間，終於建造了一座籃球館，讓2人可以在這裡盡情打球。

▲大陸一名女子為男友改造了一座籃球館。（圖／翻攝自微博）

涂女指出，她和男友在一起很久了，2人剛在一起時什麼都沒有，而男友知道後也相當激動，讓她覺得這一切都值得了。對此，許多網友紛紛表示，「真好…我給我女朋友看這個影片，她反手就給我一巴掌讓我去洗衣服」、「這女友有鈔能力」、「看來找富婆確實是個捷徑」、「這種女友去哪找？看得我都不想努力了」。

▲大陸一名女子為男友改造了一座籃球館。（圖／翻攝自微博）

不過也有網友質疑，「在一起的時候，什麼都沒有？這明顯就是富二代」、「就算是真的，妳搞那麼大的幹嘛？他要打幾個籃框」、「在一起的時候什麼都沒有，那這幾年是什麼方法賺錢的？能不能教教我」、「醒醒吧，這只是人家的一種行銷手段罷了」。

▲大陸一名女子為男友改造了一座籃球館。（圖／翻攝自微博）

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