女友百日…他墜同運河亡！媽媽看遺書崩潰　親友嘆：為何選母親節

▲陳男選在女友百日後輕生。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名38歲陳姓男子無法接受顏姓女友1月時在運河輕生，選在對方百日後的時間，到中西區運河輕生，並留下遺書希望家人可以將兩人的骨灰放在一起。陳男母親8日接獲通知到派出所指認，陳男的弟弟也悲痛地向哥哥喊話，為何要在母親節輕生。

據悉，40歲的顏女今年1月28日偷吃同居陳姓男友的安眠藥，到台南市運河抽水站輕生亡。當時，陳男得知消息後悲痛萬分、不斷哭泣，難以接受事實，沒想到3個月後，竟選在女友百日後的時間到相同運河輕生。

台南市消防局8日上午7時49分獲報，中西區環河街、安平運河水域有浮屍，馬上出動永華分隊前往協助打撈，並在附近找到手機及身分證，遺書則以照片的形式存放在手機內，確認死者為38歲陳姓男子，隨即通知家人。

據《中時新聞網》報導，陳男將遺書寫在筆記本上，再用拍照的方式存在手機內。陳男表示，他很愛顏女，不捨得對方獨自離開，希望父母可以讓他們冥婚並共立神主牌位，將骨灰放在一起。

陳母接獲通知到派出所後表示，兒子已離家19年，長久未聯絡，但得知孩子的死訊，仍面色凝重，難以訴說任何話語；陳男的弟弟則在一旁悲痛地喊話，不懂哥哥為何選在母親節輕生。目前全案報請檢察官相驗中。

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