快訊／高雄小北百貨蒙面搶匪抓到了　竟是27歲離職男員工下的手

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港區漢民路上的小北百貨5日凌晨3點多，遭到1名歹徒持黑色長條兇器恐嚇店員，並將收銀機現金約新台幣2萬元紙鈔及櫃台2條香菸拿走，得手後逃逸。警方調閱沿路監視器畫面比對，掌握離職的27歲賈姓員工涉有重嫌，經報請檢察官指揮，持拘票及搜索票至賈嫌住處逮人。

▲蒙面歹徒闖小北百貨，恐嚇店員搶走2萬多元現金。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天凌晨3點35分，高雄小港區漢民路的小北百貨遭到1名歹徒搶劫。據了解，當時賣場共有2名店員值班，該名歹徒身戴全罩式安全帽在外觀察，等到收銀檯只剩下1名女店員時才闖入，並持疑似玩具槍的黑色長條兇器，恐嚇女店員交出財務。

蒙面匪得手收銀機現金約新台幣2萬元紙鈔及櫃台2條香菸後，騎乘未掛車牌機車逃逸。警方接獲賣場員工報案，立即至現場採取相關物理及生物跡證。

小港分局受理報案後立即成立專案小組，調閱沿路監視器畫面比對，掌握離職賈姓員工涉有重嫌。據了解，27歲賈嫌為該賣場離職員工，欠債後竟找上老東家當肥羊。

警方經於5日報請台灣高雄地方檢察署檢察官羅水郎指揮，並持拘票及搜索票至賈嫌住處執行，晚間6點20分左右，當場查扣犯案衣服、安全帽、香菸2條、玩具槍及贓款新台幣1萬8500元等物。