女公務員被嫌「做愛太大聲」　房東拿殺蟲劑2樓狂噴：殺死蟑螂

▲屏東1名卓姓女公務員遭控「做愛太大聲」，房東出招，拿殺蟲劑從二樓噴她。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者戴上容／屏東報導

屏東1名卓姓女公務員，2018年時向房東傅女承租單人套房，才租半年，房東傅女就以「卓女與男友做愛太大聲」為由，要求卓女搬走，房東隔年還向卓女主管告狀「卓女做愛很大聲」，之後更在卓女上班前，辱罵她「無恥、齷齪、風序良俗都不懂」，甚至拿出殺蟲劑朝她猛噴指「蟑螂回來了，殺死蟑螂」。判決指出，卓女向房東求償10萬元妨害名譽，一審認為房東確實謾罵卓女，判賠1萬500元，但卓女做愛很大聲、噴殺蟲劑這部份免賠。

判決指出，房東在審理時辯稱：「我是要殺蟑螂，沒有說『蟑螂回來了，殺死蟑螂』」；「做愛太大聲」一事，是曾經寄存證信函給卓女，裡面寫的是，卓女不搬走還與賴姓男子做愛做到很大聲，「讓其他學生租客很尷尬，因為我是房東要維護善良風俗，我們只有請妳立刻搬家」。房東否認謾罵她。

法官依據卓女提出的錄音等事證，認定房東有罵「無恥、齷齪」等語，但是對於噴殺蟲劑一事，經查證，房東噴殺蟲劑時人在2樓，而卓女在1樓，雙方有一段距離，因此難以認定房東說：「蟑螂回來了，殺死蟑螂」一事是針對卓女。

對於，卓女提出房東把「做愛很大聲」告訴她主管，構成妨害名譽賠償，房東否認有打給卓女主管講這件事，法官勘驗卓女與主管對話錄音證據，卓女詢問主管：「她(房東)是說我晚上做愛很大聲什麼的？」主管答：「嘿，那個隨便她講那種事，她現在是要怎樣？」

法官認定，主管未明確說明「那種事」是什麼事，難以證明房東是說卓女「做愛很大聲」。房東要求卓女搬家時，在存證信函及訴訟書狀中指出，卓女做愛很大聲，但法官認為這部分，涉及卓女是否違反租屋約定，以及雙方終止契約一事，從中難以認定房東妨害卓女名譽。綜觀以上，一審針對房東罵卓女「無恥、齷齪」等語判賠1萬500元，其餘均判決免賠。