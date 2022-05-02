兒童新冠疫苗「開放校園、社區接種」　陳時中：等到想打時再去打

▲高雄學童施打莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今起開放6～11歲兒童接種半劑莫德納，高雄市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣與屏東縣等7縣市跟上第一波，由醫護到校園接種，各縣市都在接種中，接種數據2天後公布。指揮中心今（2）日表示，疫苗意願調查都是參考，社區或校園都可接種，莫德納與BNT量也一定夠，家長可以做出對小孩最好的選擇。

兒童莫德納需打2劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天。不過指揮中心也指出，衡量接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎/心包膜炎發生風險，建議6至17歲兒童及青少年兩劑接種間隔以12週為原則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，自從我國購得輝瑞/BNT疫苗後，不少縣市爆出抽單潮，指揮官陳時中下午在疫情記者會表示，意願調查只是參考用，施打也十分彈性，家長可以讓孩童在校園接種莫德納，也可以等下一波BNT來時再打，「不是簽了同意書就一定要打」，如果都不想打，也可以請老師把同意書收回，等到想打時再去打。

陳時中另提到，BNT兒童劑型購得數量一定會讓大家不用擔憂，「你說到時候會不會浪費？那一定有。」但家長可以自行決定幫小孩做出最好的選擇。至於被問及台北市長柯文哲建議的兒童疫苗混打，陳時中回應，之後會提到專家會議討論。