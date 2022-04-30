花蓮累計1724例感染源不明！79人輕症居家拒診療、18人聯繫不上

▲0430花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者林冠吟／花蓮報導

指揮中心30日宣布台灣新增1萬5033例本土病例，其中花蓮新增329例，對此衛生局長朱家祥說明，花蓮縣累積不明感染源已達1724例。此外，針對輕症確診的居家關懷對象中，有79人拒絕醫療，並有18人聯繫不上，呼籲民眾務必要把手機開機，並確認基本資料無誤。

朱家祥指出，花蓮縣30日新增329例本土確診病例，而自3月26日至4月29日為止，花蓮本土確診個案已達2701例，並有1例死亡。

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在部花群聚中，確診個案達302人、花蓮慈濟醫院與奧斯卡美式餐廳群聚累計達290人確診、宜蘭晶園喜宴衍生染疫，含秀林滿月酒、慶豐年餐廳、台泥與亞泥共161人確診、吉安黃昏市場群聚已達158人，並有花防部累計38人染疫與南區社區群聚28人，其中值得注意的是其他群聚與不明感染源仍佔大宗，達1724人。

而為因應縣內疫情大爆發，花蓮縣也啟動輕症居家關懷照護服務，29日再新增178人，但其中卻有79人拒絕醫療，並有18人無法聯繫上。

朱家祥也對此喊話，拒絕醫療的79人中，可能為無症狀確診者，身體並無出現不適現象，只是快篩或PCR檢測結果為陽性反應，儘管如此民眾還是需要與專責醫師進行視訊評估，以利衛生局掌握民眾的健康狀況。

此外，也有18人可能因為基本資料填寫錯誤，或是手機沒開，以至於衛生局無法民眾連繫上，或因此收不到居隔通知書，而誤以為縣府沒開通知書。朱家祥也向民眾喊話，呼籲民眾務必要將基本資料填寫正確，好讓相關單位能在第一時間提供協助。