嘉市國中小藝才班術科測驗高規格防疫 　7學生隔離中將補考

▲嘉市國中小藝才班術科測驗今登場高規格防疫 有補考機制 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市111學年度國中小藝術才能班術科測驗在4/30、5/1兩天登場，國中有225人報名，國小有164人報名，總人數共計389人。今年有7名考生因COVID-19疫情影響需補考，其餘382名考生均有到考，到考率100%。黃敏惠特別委派教育處長、副處長、督學及科長等至各校巡視考場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃敏惠表示，為培育具有優異藝術才能之學生，滿足各類藝術專長學生的學習需求，嘉義市在國中小階段均設有音樂、美術及舞蹈類別的藝術才能班，以培植多元之藝術專業人才。今年因疫情升溫，為保障考生、承辦學校師生及工作人員健康，以最高規格嚴格執行防疫工作，考生進校園戴口罩、量體溫，並須繳健康申明書，試務工作辦理期間，除報考吹奏類樂器學生得於考試時暫時脫下口罩外，其餘人員需全程佩戴口罩。因疫情影響雖有7名考生無法於測驗當日應試，也將啟動補考機制，以維護考生權益。

教育處長林立生表示，今年有7名考生因COVID-19疫情影響需補考，分別是4名報考蘭潭國中美術班及3名報考博愛國小音樂班管樂組考生，均因與確診者接觸而受匡列為居家隔離或自主健康管理，致無法於今明2天應試。為維護這7名考生權益，將於5月14日辦理補考，報考該班之公告錄取名單日期也順延至5月25日。

林立生亦指出，今年有1名考生提出特殊試場需求，為給予考生合宜且適當之試場服務，也依其實際需求，提供個別、獨立考試場地，讓考生能有友善舒適的應考環境。

本學年度招考的學校及班別如下：嘉義國中音樂班國樂組、西樂組、舞蹈班；北興國中音樂班管樂組；南興國中音樂班管樂組；蘭潭國中美術班；博愛國小音樂班管樂組；崇文國小音樂班及舞蹈班；嘉北國小音樂班管樂組及大同國小美術班。本次考試除蘭潭國中美術班及博愛國小音樂班管樂組因補考程序而延後公告錄取名單外，其餘班別預定於5月13日以前公告錄取名單，家長及考生可上嘉義市政府教育處網站（https://edu.chiayi.gov.tw/）查詢。