中興大學畢聯會長「捲款172萬元」跑了！學生被迫買下二手學士服

▲國立中興大學。（圖／Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中興大學畢聯會29日發出公告表示，張姓前會長向學生收取超額拍照費用，且尾款未給付給廠商，甚至將學士服的80萬元押金拿走，可能導致畢業生面對拿不到畢業紀念冊又要買下二手學士服的處境。中興大學畢聯會表示，張姓前會長在被罷免後的兩天交接期，將帳戶內的金額172萬元提領一空，目前已報警處理。

中興大學學生在Dcard曝光畢聯會的公開信，內容提及張姓前會長向畢業生收取90萬800元的拍照費用，但廠商實際報價20萬元，且尾款10萬元還未給付，也向畢業生收取畢業紀念冊費用9萬750元，但如今連廠商是誰都不清楚，時間上也來不及製作，「對當初有繳錢的同學來說，他們拿不到本屬於充滿回憶的畢冊，更拿不回自己當初所繳出的款項」。

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畢聯會表示，當初大部分的畢業生都採取「租借」的方式租學士服，總金額為140萬元，但張姓前會長卻從中拿走80萬元，導致廠商無法全額退還，畢業生也無法拿回押金，更可能要買下二手的學士服。

▲張姓前會長將畢聯會172萬元的款項提領一空。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



畢聯會得知張前會長的問題後，於4月11日的會議上進行罷免，代理會長於13日上任並向郵局申請更換負責人、重新申請存簿。沒想到，調閱過去1年的交易明細，發現張前會長多次未將公款存入帳戶，還擅自提領現金，更於11日被罷免當天將帳戶餘額172萬元提領一空，因此提告。

畢聯會表示，他們真心希望能籍由所有畢業生聯署，呼籲張前會長立即出面處理並歸還所有款项；另外，針對畢業照尾款部分，希望可由拍照班級先分擔，相關款項等歸還後再退給各班級，「十分痛心本校發生這樣的事情，也希望我們所有畢業生能共同面對，攜手渡過難關，讓所有人知道我們這屆畢業生們能面對困難，突破逆境。」

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