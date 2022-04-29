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社會 社會焦點 保障人權

勾人夫戰7回！正宮出招反擊　小三「下跪2hrs」哭求：判賠少一點

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲雲林一名小三被正宮提告求償，哀求法官判賠少一點。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／雲林報導

雲林一名正宮抓包丈夫外遇，與小三多次跑到彰化、台南等地的摩鐵，甚至是辦公室內發生性行為，前後總計7次，她認為是小三破壞她家庭，氣得求償100萬元。對此，小三坦承姦情，還因此下跪認錯長達2小時，正宮甚至大肆宣揚她是小三，讓她身敗名裂，因此請求法官酌降賠償金額。法官審理後，則判她須賠償正宮30萬元。全案可上訴。

正宮主張，小三明知道她丈夫的已婚身分，卻仍於2019年12月起至2020年6月底止，在雲林虎尾的辦公室內、彰化、台南汽車旅館及汽車內，與其丈夫發生性行為，前後總計7次，讓她身心大受打擊，飽受煎熬，因此憤而對小三提告求償100萬元。

對此，小三坦承有與人夫發生性行為，但也對此項正宮鄭重道歉，再者，正宮也已於2020年3月間跑到她家中，要求她下跪認錯長達2小時，她也因此憂鬱持續就診了18次，而正宮甚至向她的鄰居大肆宣揚她當人小三一事，導致她身敗名裂，身心受創，請求法官審酌她已受嚴重懲罰酌降賠償金額。

法官審理時，因小三坦承姦情，法官認為，她明知對方的婚姻關係仍存續，卻還與對方發生性行為，造成正宮受有相當的精神上痛苦，也嚴正侵害了正宮配偶權，在審酌小三的社經地位後，判她須賠償正宮30萬元。全案可上訴。

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