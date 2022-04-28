　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

下藥想性侵正妹同袍！她崩潰反抗逃離　桃園陸軍中尉被拘提聲押

▲▼ 當兵 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園陸軍一名江姓中尉對女同袍下藥，打算帶回住處性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名江姓陸軍中尉看到覬覦女同袍的美色，邀對方到咖啡廳聊天時，趁機在咖啡內加入不明藥物，並將全身無力的女同袍帶回家中猥褻，所幸女同袍沒有完全昏迷，奮力抵抗後逃離，憤而提告。檢方訊後已強制性交未遂罪、毒品危害條例起訴江男，並認為江男有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方調查，江姓中尉看到部隊中的一名女同袍長相貌美，心生愛慕而展開追求，但無奈都沒有結果。日前，江男約女同袍到咖啡廳聊天，趁機在女方的飲料中加入不明藥物，等待女同袍藥力發作後，將其帶回位於桃園市八德區的住處，脫下對方的衣物準備性侵。

所幸，女同袍雖受藥物影響，但未完全昏迷，最後拼命反抗才未受江男性侵，逃出江男住處後報警提告。警方獲報後報請桃園地檢署指揮，檢察官發出拘票，28日將江男拘提到案並搜索其辦公室、寢室及住處，查獲數顆不明藥物及安非他命毒品。

針對下藥性侵一事，江男到案後不斷避重就輕，顧左右而言他。檢方認為江涉犯強制性交未遂罪、毒品危害條例，且江男有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
單日確診破萬　他好奇「還要回鄉過母親節」？答案竟一面倒
下藥想性侵正妹同袍！陸軍中尉被拘提聲押
30歲起一天存274元！達人：30年後多賺1棟房可退休
逢甲宿舍「居隔者陰轉陽」！同房女大生崩潰：我們真的很可憐
醫生戴「佩佩豬面具」幫孩子篩檢　照片讓爸媽暖哭
中央稱兒童BNT要來　北市副市長：將帥無能累死三軍
男模老公確診！粿粿隔離中「孕肚冒狀況」渾圓形狀曝　急上網求助
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

下藥想性侵正妹同袍！她崩潰反抗逃離　桃園陸軍中尉被拘提聲押

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」強逼　下場慘了

改良式當事人進行主義 檢察官不能作隱形人

同欣電併購案爆內線　陳泰銘「視訊作證」請回、邱羅火移送北檢

最高院：檢方舉證累犯是「導正的一小步」　劍青：傲慢心態令人作噁

快訊／新北2男拿刀槍中庭對峙「1人中刀濺血」　好友因5萬債務反目

大陸抽砂船闖入台灣灘海域狂抽　海空搜證包抄「全部吐出來」

500匹馬力賓士「西裝暴徒」擾人清夢　台中警抄5車罰1萬2

獨／前夫現任妻偷遷小孩戶口　單親媽傻眼求助：恐沒學校可讀

鳳梨酥盒藏賄款...家中搜出300萬鋪滿床　高工局官員60萬元交保

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

男點手搖飲自備環保杯　店員見「巨無霸」全笑瘋

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

下藥想性侵正妹同袍！她崩潰反抗逃離　桃園陸軍中尉被拘提聲押

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」強逼　下場慘了

改良式當事人進行主義 檢察官不能作隱形人

同欣電併購案爆內線　陳泰銘「視訊作證」請回、邱羅火移送北檢

最高院：檢方舉證累犯是「導正的一小步」　劍青：傲慢心態令人作噁

快訊／新北2男拿刀槍中庭對峙「1人中刀濺血」　好友因5萬債務反目

大陸抽砂船闖入台灣灘海域狂抽　海空搜證包抄「全部吐出來」

500匹馬力賓士「西裝暴徒」擾人清夢　台中警抄5車罰1萬2

獨／前夫現任妻偷遷小孩戶口　單親媽傻眼求助：恐沒學校可讀

鳳梨酥盒藏賄款...家中搜出300萬鋪滿床　高工局官員60萬元交保

林立3分砲空響　豪勁首度救援敗

表弟G5砍19分在金塊找到歸屬感　曾想退休因母親轉念

單日確診破萬　他好奇「還要回鄉過母親節」？答案竟一面倒

張國煒當年捨波音買空巴引熱議　如今星宇航空慶幸當年沒選波音

台灣素食技術到哪？他吃超商飯糰驚「跟真的差不多」！網：亞洲第一

下藥想性侵正妹同袍！她崩潰反抗逃離　桃園陸軍中尉被拘提聲押

台團隊勇奪世界麵包冠軍　經部助攻烘焙產業佈局全球藍海策略

本土確診破萬人…玉女歌手帶國小兒「飛美打疫苗」！　曝副作用

攻破泰迪不好說　石翔宇光明正大請咖啡

蔡東利／犯罪被害人有法律保護

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

社會熱門新聞

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

即／台61雲林段「4大車連環撞」　全線封閉中

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

基隆女確診病逝...男友批衛生局「逼死人」　市府回應了

正妹在家睡　陌生男狂敲門闖屋內　

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

「真假大蛇盤身」　正妹刺青2年終圓夢

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

連千毅被爆小氣　AV女優苡若真實價碼曝

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

快訊／大佳河濱公園火燒車！車內1焦屍身分待查

即／遭急流沖走！台中高壓電塔維護工深陷爛泥溺斃

即／台中警解送毒犯遭撞！　車頭全毀2警受傷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

春風開腔：不是刺青賺錢就叫兄弟！　「別當壞榜樣」

艾莉絲低調飛英國！

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

目睹嬰兒被護士摔死　媽崩潰被恐嚇閉嘴

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面