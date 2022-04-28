下藥想性侵正妹同袍！她崩潰反抗逃離　桃園陸軍中尉被拘提聲押

▲桃園陸軍一名江姓中尉對女同袍下藥，打算帶回住處性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名江姓陸軍中尉看到覬覦女同袍的美色，邀對方到咖啡廳聊天時，趁機在咖啡內加入不明藥物，並將全身無力的女同袍帶回家中猥褻，所幸女同袍沒有完全昏迷，奮力抵抗後逃離，憤而提告。檢方訊後已強制性交未遂罪、毒品危害條例起訴江男，並認為江男有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方調查，江姓中尉看到部隊中的一名女同袍長相貌美，心生愛慕而展開追求，但無奈都沒有結果。日前，江男約女同袍到咖啡廳聊天，趁機在女方的飲料中加入不明藥物，等待女同袍藥力發作後，將其帶回位於桃園市八德區的住處，脫下對方的衣物準備性侵。

所幸，女同袍雖受藥物影響，但未完全昏迷，最後拼命反抗才未受江男性侵，逃出江男住處後報警提告。警方獲報後報請桃園地檢署指揮，檢察官發出拘票，28日將江男拘提到案並搜索其辦公室、寢室及住處，查獲數顆不明藥物及安非他命毒品。

針對下藥性侵一事，江男到案後不斷避重就輕，顧左右而言他。檢方認為江涉犯強制性交未遂罪、毒品危害條例，且江男有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

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