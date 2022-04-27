「老爺式旅行」暑假　帶親子造訪竹市動物園、百年新竹公園

▲新竹市長林智堅受邀出席「老爺式旅行」發表會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹老爺酒店今舉辦「老爺式旅行」發表會，新竹市長林智堅受邀出席。他表示，新竹市是座年輕古城，近年市府打造有專屬孩子最萌天際線的市立動物園、新竹漁港魚鱗天梯、17公里海岸線等，除了竹市，竹縣也有六福村、小人國等主題樂園，更有豐富的山林美景，他誠摯邀請大家到訪新竹，體驗不一樣的旅行。

林智堅表示，新竹是一座年輕古城，出生率高、市民平均年齡低，更因城市發展早已有300年歷史，有許多古蹟與歷建，他上任後更透過步行城市把這些古蹟歷建串連起來。新竹老爺規劃的旅行路線將帶大家走訪這座城市，「新竹不是美食沙漠、也不只有麥當勞！」

市府表示，老爺酒店推出2條新竹路線將遊覽舊城區、護城河，沿途有許多歷建古蹟與小吃；另，因應暑假到來，更與市府合作推出親子線，特別安排新竹孔廟、市立動物園等近年改造的新景點。

市府表示，林智堅市長上任後積極推廣新竹旅遊，市府也與新竹各大飯店合作，包括因應買爆券、兒童藝術節、光臨藝術節等活動推出住宿優惠，入住贈送限量摃丸米粉大禮盒或動物園門票，還有「來去新竹住一晚」，貼心為親子旅人規畫舊城、南寮單車遊等套裝行程。

老爺酒店集團表示，此次與知名旅遊電商平台KKday合作推出「老爺式旅行」，5月3日起在6座城市（新竹、台北、台中、台東、宜蘭、台南）有12條兼具深度內涵、趣味與人文底蘊的旅行路線，包含北投老爺的茶道文化體驗、台中大毅老爺的美感巷弄城市尋寶，及知本老爺酒店探訪台東人文等行程精彩主題。

市府表示，新竹老爺酒店與新竹在地「見域工作室」合作，以新舊融合為主題推出2條旅遊路線。其中，5月至6月「體驗300年竹塹城」路線，將造訪都城隍廟、北門街、護城河區等舊城區，還有四神湯藥包手作體驗；7月將有「親子體驗新竹新樂園」路線，規劃遊覽市立動物園、新竹公園，詳情可搜尋KKday（https://reurl.cc/A7kqZe）或新竹老爺酒店網站。