　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「老爺式旅行」暑假　帶親子造訪竹市動物園、百年新竹公園

▲新竹市長林智堅受邀出席「老爺式旅行」發表會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅受邀出席「老爺式旅行」發表會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹老爺酒店今舉辦「老爺式旅行」發表會，新竹市長林智堅受邀出席。他表示，新竹市是座年輕古城，近年市府打造有專屬孩子最萌天際線的市立動物園、新竹漁港魚鱗天梯、17公里海岸線等，除了竹市，竹縣也有六福村、小人國等主題樂園，更有豐富的山林美景，他誠摯邀請大家到訪新竹，體驗不一樣的旅行。

林智堅表示，新竹是一座年輕古城，出生率高、市民平均年齡低，更因城市發展早已有300年歷史，有許多古蹟與歷建，他上任後更透過步行城市把這些古蹟歷建串連起來。新竹老爺規劃的旅行路線將帶大家走訪這座城市，「新竹不是美食沙漠、也不只有麥當勞！」

市府表示，老爺酒店推出2條新竹路線將遊覽舊城區、護城河，沿途有許多歷建古蹟與小吃；另，因應暑假到來，更與市府合作推出親子線，特別安排新竹孔廟、市立動物園等近年改造的新景點。

市府表示，林智堅市長上任後積極推廣新竹旅遊，市府也與新竹各大飯店合作，包括因應買爆券、兒童藝術節、光臨藝術節等活動推出住宿優惠，入住贈送限量摃丸米粉大禮盒或動物園門票，還有「來去新竹住一晚」，貼心為親子旅人規畫舊城、南寮單車遊等套裝行程。

老爺酒店集團表示，此次與知名旅遊電商平台KKday合作推出「老爺式旅行」，5月3日起在6座城市（新竹、台北、台中、台東、宜蘭、台南）有12條兼具深度內涵、趣味與人文底蘊的旅行路線，包含北投老爺的茶道文化體驗、台中大毅老爺的美感巷弄城市尋寶，及知本老爺酒店探訪台東人文等行程精彩主題。

市府表示，新竹老爺酒店與新竹在地「見域工作室」合作，以新舊融合為主題推出2條旅遊路線。其中，5月至6月「體驗300年竹塹城」路線，將造訪都城隍廟、北門街、護城河區等舊城區，還有四神湯藥包手作體驗；7月將有「親子體驗新竹新樂園」路線，規劃遊覽市立動物園、新竹公園，詳情可搜尋KKday（https://reurl.cc/A7kqZe）或新竹老爺酒店網站。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／世新大學女學生墜樓！　無生命跡象
快篩實名制明起「尾數雙號」先買　1人限持1卡
4G上網速率量測出爐！　經過這些地方會變慢
實聯制取消　改用社交距離App「藏2個巨雷」
快訊／《竊聽風雲》男星陳屍防疫旅館
快訊／味全龍職員快篩陽性　今晚象龍大戰取消
快訊／北農156人確診　柯文哲下令「以篩代隔」維持運作
快訊／台中+356！　最新17處足跡熱點曝光
快訊／民進黨拍板　台中等4縣市首長候選人公布
快訊／本土+8822「新北飆破3千例」　2縣市也破千
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮身心障福利再加碼　愛心小黃補助5／1起調升為70％

家長怨不公布停班停課學校　彰化縣政府：依風險評估是否公開

立委劉櫂豪要求交通部　5／1五一北東疏運確保運能

「老爺式旅行」暑假　帶親子造訪竹市動物園、百年新竹公園

關農多元廚藝教室飄米香　客家長輩學做美味阿拜

浪浪入侵花蓮親子園區！　架設驅狗器「維護親子又友善動物」

台南首季阻詐金額高達1億691萬元　防詐績效六都第一

外籍漁工急性盲腸炎！巡防艇破浪接駁　海巡及時送醫救命

5／1大罷工！台鐵彰化站只剩3人值班　業務恐停擺...站方一招應急

台南農村優質農產品再創新　黃偉哲鼓勵民眾踴躍購買

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

花蓮身心障福利再加碼　愛心小黃補助5／1起調升為70％

家長怨不公布停班停課學校　彰化縣政府：依風險評估是否公開

立委劉櫂豪要求交通部　5／1五一北東疏運確保運能

「老爺式旅行」暑假　帶親子造訪竹市動物園、百年新竹公園

關農多元廚藝教室飄米香　客家長輩學做美味阿拜

浪浪入侵花蓮親子園區！　架設驅狗器「維護親子又友善動物」

台南首季阻詐金額高達1億691萬元　防詐績效六都第一

外籍漁工急性盲腸炎！巡防艇破浪接駁　海巡及時送醫救命

5／1大罷工！台鐵彰化站只剩3人值班　業務恐停擺...站方一招應急

台南農村優質農產品再創新　黃偉哲鼓勵民眾踴躍購買

漁工遭大型魚鈎深勾腹部「血流如注」　海巡暗夜乘惡浪接駁救命

高雄哈囉市場爆6人群聚「感染源不明」　攤販、貨運商都確診

味全龍職員快篩陽性　如果確診天母球場暫停3天比賽

水果飯前吃才對？營養師曝5類人「水果正確吃法」　胃不好注意1關鍵

快訊／世新大學女學生墜樓！　無生命跡象搶救中

陽明海運現貨比重提升挹注獲利　美西線再添新船運力

快篩實名制明起「尾數雙號」先買　憂代買搶光？陳時中：1人限持1卡

東森購物網「悠遊付」慶上線　消費享10%回饋更省荷包

美國偷偷遞紙條！提供情報助烏抗俄　俄軍戰機未到基輔就被轟爆

苗栗被嘲謔、承受買票縣污名　徐定禎承諾終結政治派系分贓

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

地方熱門新聞

花蓮確診逐日攀升　慈院快篩站爆排隊人潮

嘉義市藍花楹花期約到四月底

勞工職業災害保險及保護法上路　嘉義縣呼籲重視工安保障

布袋港水環境營造　鹽田景觀設立親水設施

布袋鎮新塭嘉應廟重新打造王船碼頭

5/1大罷工！台鐵彰化站只剩3人值班　站方一招應急

阿里山鄉幸福巴士　新增大凍山步道、多林車站及得恩亞納三站

嘉義縣安裝5716台冷氣

全國首座廢蚵殼暫置場許可證　嘉義縣蚵殼成蚵金

30年都沒修繕！陳其邁下令重舖果貿道路

嘉義縣長照中心照管專員轉介新屋興建

朴子天公壇真人藝閣文化祭

嘉榮電話關懷搭配視訊門診關懷居家照護確診者

嘉義推「媽媽不孤單」系列課程

更多熱門

相關新聞

新竹五星級旅宿走遍6大熱門景點

新竹五星級旅宿走遍6大熱門景點

因為疫情不能也不敢出國，於是近期出現新興的旅遊方式Staycation，和傳統的Vacation不同的是，除了省錢、省時，就近在自己的國家、所居住的城市進行小旅行，故此稱為 Staycation，也是中文說的「宅度假」。

明基能源為新竹老爺節電百萬元

明基能源為新竹老爺節電百萬元

關鍵字：

新竹老爺

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！手抱媽祖像

陳時中：即日起取消簡訊實聯制

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

快訊／今增2死！本土狂飆8822例　境外增101例

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

快訊／快篩實名制來了！購買規則一次看

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」

帶2孩奔急診！做完PCR「媽才說快篩陽」醫護氣炸

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面