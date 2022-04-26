每年資助10兒童長達15年！他病逝後妻收到卡片⋯決定延續傳承

▲林小姐兩年前加入資助行列，在先生離世後，選擇延續另一半生前的資助之愛。（圖／台灣世界展望會提供）



記者林育綾／台北報導

台灣世界展望會長期推動「兒童資助計畫」，其中一名資助人羅先生從2005年開始長期資助孩童，直到2020年11月病逝，而他的妻子原先考量自身情況無法承擔資助，但收到資助童寫給先生的聖誕卡後，那份難以言喻的感動讓她改變心意，決定延續這份愛。

羅先生在生前是台灣世界展望會的長期資助人，他從2005年開始資助國內外貧困孩童，每年固定支持10名孩子，期間共協助13名孩童茁壯自立，直到2020年11月因病離世。而他的妻子林小姐在情緒深受打擊的狀況下，除了忙於安頓後續事務，也掛心丈夫資助的10名孩子。

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原先她考量自身無法承接，而停止資助，但在收到資助童小桓（化名）寫給先生的聖誕感謝卡時，那份難以言喻的感動讓她改變心意，「當看到小桓寫的話時，其實我很難過，因為我先生再也不能繼續資助他們，也覺得我應該延續這份愛的力量！」

於是林小姐在能力所及下，接續資助了小桓和另一位莫三比克女孩，而這別具意義的關懷之情，對她而言是給自己和摯愛最深的紀念，更是支持弱勢兒童擁抱希望的一大助力。

▲今年有感於疫情和氣候變遷對國外脆弱地區的衝擊，她增加資助一名斯里蘭卡男孩。（圖／台灣世界展望會提供）

雖然羅先生鮮少與妻子分享資助細節，但長年在旁邊默默看著先生的善行，林小姐也深受影響。她說，「我先生認為，想要翻轉一個孩子的人生，就是從教育開始。所以他一直資助貧困孩童，幫助他們穩定學習。」

加入資助第二年，每當看到資助兒童的笑容、卡片、感謝的話語，總令她倍感溫暖，更開心身邊有朋友受她影響加入資助，讓更多孩童得到照顧。今年有感於疫情和氣候變遷對國外脆弱地區的衝擊，她增加資助一名斯里蘭卡男孩，而需要幫助的孩子還很多，她也表示，將來若自己財務狀況許可會再增加資助，也希望更多人一起響應。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，當前國內疫情再起，許多脆弱國家也飽受疫病、乾旱或社會動盪所苦，除了健康可能受到威脅，貧困兒童還可能面臨失學和缺糧問題，這些孩子比以往更需要資助人關懷。台灣世界展望會呼籲民眾加入「Reasons──一個理由，轉動一個生命」行動，期盼有更多人為弱勢兒童帶來希望，讓孩子的生命因你而改變。