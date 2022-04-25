醫師「到周玉蔻家採檢」爆爭議！陳時中證實「疾管署有通報區管」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

資深媒體人周玉蔻請醫師到家做PCR引發外界質疑特權，針對相關行為是否違法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，可能要請法制單位再研究。至於疾管署是否有通報北市衛生局，陳時中則證實「有通知區管，由他們做研判。」

針對周玉蔻到府採檢特權疑慮，陳時中在疫情記者會上未正面回答，接著以之前感染案件舉例，他表示，曾有一名高中生和確診者有公車足跡重疊，該名高中生母親帶孩子去採檢，但最後卻是孩子陰性，媽媽陽性，這起案例有研判過幾次，確定媽媽沒有跟其他確診者接觸，所以後來也把案例排除。

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陳時中說，像是這些類似不明感染案例，找不到感染源的，都會列入不明感染，有時候採檢後還要做血清，看看是否有抗體，再去做評判。但他接著話鋒一轉，直說「後續因為整體疫調方向已經改變，可能不會再用以前的方式。」相關回應讓人聽了一頭霧水。

媒體接著追問「北市衛生局表示是收到疾管署通報」，陳時中在疫情記者會上回應「沒有，我們一向只會跟區管交代可能案件，有需要去進一步釐清，接下來就是地方衛生局跟區管去進行。」

針對該事件，北市衛生局上午回應「該次採檢並非衛生局媒合安排」，若周玉蔻沒有依照衛生局安排到戶外採檢，而是擅自約醫師，是否有違反傳染病防治法疑慮？陳時中表示，可能要請法制單位研究，不過因為還有自費採檢的部分，所以還是要請法制單位研究。

記者會結束後，陳時中又針對該事件再度說明「以前做法是交給區管，由當地衛生單位調查，但以前情境與現在截然不同，疾管署有通知區管，由他們做研判。」至於若確定違反傳染病防治法可以罰多少？陳時中則再次表示「等法制單位研究好，如果講錯也不好。」