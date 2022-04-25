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確診了怎麼辦？ 醫分享輕症居家「自救5招」：至少空腹12小時以上

▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

▲民眾在買快篩劑時，要選擇家用「抗原」快篩才對。（示意圖／記者林悅翻攝）

文／張家麒／今周刊

美國正統自然醫學醫師林侑融與大家分享，新冠輕症患者居家自救「5大招」，能幫助快速痊癒、趕快把病毒排出，這些方法不僅可用在新冠肺炎輕症，對於平常感冒、發燒也非常有幫助，趕快學起來！

林侑融在YouTube頻道​《林侑融 美國Bastyr自然醫學醫師 健康聊心室》分享輕症五招自救的方法：

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自然醫學退燒法

人體在感染的時候，會出現發燒、肌肉痠痛、全身無力的症狀。

其實發燒是免疫系統正在擊退病毒的一種正常生理現象，沒有燒到39度以上，其實會建議先不用吃退燒藥，因為吃了退燒藥會降燒沒錯，但一發燒就吃退燒藥會把整個免疫系統「減弱」。

若是真的燒到39度以上，也建議退燒要先從1/2顆或者1/4顆開始吃，不要一下子就跳到吃1顆，目的是稍微退一點燒，讓自己身體舒服點，但不至於就這樣把整個免疫系統反應都給關掉，也可使用冰敷的方式，拿冰塊放置額頭、身體上，試著讓身體去降溫。

當免疫系統減弱的時候，就會導致整個感染的時程拖得更久。

若是出現寒顫、身體發冷、抖的時候，可以去泡水溫在38至40度熱水澡，用意讓體溫再提升一些，逼自己身體自動發汗，發燒後就會自動退燒了，還能再加上250公克鎂鹽(Epsom salt)，當中的鎂可以幫忙放鬆肌肉，對於發燒時的肌肉發炎放鬆是很有幫助的！

泡完熱水起來之後，一定要「立刻」把身體擦乾，並趕快穿衣服，最好是穿長袖衣褲把自己「包起來」，且浴室窗戶不能開著讓冷風進來，頭髮不要弄濕或碰到冷水（若不小心弄濕，要趕快吹乾），這樣做才能幫助出汗退燒。發燒時要切記，千萬不能讓自己著涼，寒氣上身！

不過若是高燒至40度以上，且一直沒有退燒、活動力越來越差，就要趕緊去就醫治療。

維持呼吸道黏膜完整性

眼睛、鼻子、喉嚨跟氣管上其實都是黏膜，千萬不要小看自己的呼吸道黏膜。

因為這些黏膜上其實都佈滿所謂的「先天性免疫軍隊」，病毒一開始進入人體內的時候，就是從黏膜開始進攻的，所以黏膜越健康，病毒就越不容易進攻。

可是若是飲水量不夠的話，或是身體有脫水的現象，黏膜是第一道免疫防線就會立刻潰堤，導致有可能先是病毒感染，後續有細菌感染也會跟著來！

所以當輕症感染時要喝大量的水，確保不會因為發高燒導致脫水，不然一旦嚴重脫水，就有可能要跑醫院了。

有足夠的水分，也才能去稀釋體內病毒跟細菌，降低這些病菌在體內的濃度，一般來說，每公斤體重要喝至少30cc的水（體重60公斤的話，就要喝到1800cc的水），但很多人連這樣水量都喝不到，因此許多人平常就處於脫水狀態。

這些人一旦有感染和發燒的時候，高溫會把體內的水分用掉更快，那就更會處於脫水狀態，因此在發燒的時候一定至少要喝超過30cc乘以1公斤這樣的水量。

補充營養素和天然草藥

在美國為病人治療感染的時候，都使用不同營養素跟天然草藥，來讓身體能趕快恢復！

在感染的時候體內的電解質和礦物質都是很容易被耗光，這時候就會建議患者要補充微量礦物質和電解質，且要搭配大量的水；在感染的同時，身體也會產生大量的自由基，因此就建議這時候要補充維生素A、C、D、鋅和硒及SOD（註*），來調節免疫系統和對抗自由基。

尤其在感染前幾天，每6至8小時要吃一次，頻率要夠才有效！

此外，歐美常用來提升免疫細胞功能，還有廣泛抗病菌效果的天然草藥像是：紫錐花（抗病毒）橄欖葉（抗細菌），這2種對草藥對於擊退感染也很有幫助。

不論是天然的草藥或是營養素，建議不要只使用單方的高劑量，而是要使用複方，這樣才能夠達到「協同」的效果！

備註：SOD（superoxide dismutase， 學名：超氧化岐化酶）是人體原本就有的一種酵素，幫助我們對抗因環境、紫外線、壓力…而產生的自由基。

正統美國自然醫學感冒飲

材料：3大瓣大蒜、5cc蜂蜜、段嫩、1顆檸檬、500cc溫水

Step1：大蒜壓扁，嫩薑和檸檬切片。

Step2：將料放入500cc的溫水（70至80度），加上一匙蜂蜜即可。

「大蒜」能抗病毒與細菌，「嫩薑」能擴張末梢血液循環幫助退燒；「蜂蜜」可以舒緩咳嗽和保護黏膜、「檸檬」具有維生素C類黃酮，能夠抗感染，特別提醒蜂蜜適量即可不用加太多，因為過量的糖分會降低免疫系統作用。

喝這個感冒飲的時候建議可以先用漱口的方式，然後再吞進去，漱口讓有效的成分擴散到整個口腔、喉嚨跟呼吸道的黏膜，可以加速呼吸道感染的痊癒。

感冒飲使用的薑，請大家要選嫩薑／生薑，而不是老薑／薑母，因為老薑會「太燥熱」 ；在發燒時，老薑是一點都不建議大家使用的!

多睡、少吃

感染的時候請務必充分睡眠，因為在睡覺的時候，免疫系統是屬於修復和充電的狀態，這時候千萬不要吃太多的東西，也讓腸胃道多休息。

因為在進食的時候，身體的血液跟能量都會集中在消化道，就為了去消化食物，但這樣身體的能量就不能分配給免疫系統。

那什麼時候才是進食的時機呢？建議空腹12至13小時之後再進食，一定要保留一些「不進食的時間」，這樣身體才可以把能量集中到免疫系統去，去對抗感染。

以上五招其實一般的感冒也可以使用，並不是只能用在新冠病毒感染的輕症！

※本文已獲 林侑融 美國正統自然醫學醫師 Dr Jessica Lin ND 授權引用改寫。

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