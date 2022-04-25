黑心律師「買便當拒警盤查」告輸了　原因曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

網路紅人「黑心律師」楊律師去年夏天某日中午出門買便當，遇到警方盤查並拒絕，沒想到卻被押進警局，事後憤而提告警方違法盤查、違法搜索、強制、剝奪行動自由，但他昨日（24日）收到不起分處分，檢方的理由是「警方僅短暫握住他的手臂，且經提醒即立刻鬆手，並無施用強暴脅迫手段剝奪行動自由」，讓他十分無奈。

▲楊律師曾自曝買便當遇警察違法盤查。（圖／翻攝自Facebook／楊律師）

楊律師提到，去年夏天某日中午買便當時，一名警察衝進騎樓說要依據《警察職權行使法》第6條第1項第6款「行經指定公共場所」進行盤查，他不懂自己只是手上提著便當到底有什麼犯罪嫌疑，加上警方根本沒有事前指定並站崗，不符合盤查要件，所以拒絕了，結果對方竟說他有經過公園，「這更誇張，我被盤查的地點已離公園約100公尺了。」

楊律師無奈地說，警察在他拒絕盤查之後，叫來同仁駕駛警車支援，還大喊「我現在行使強制力」，抓著手將他推進警車，但進了警局包含所長在內等4、5名警察都不願意幫忙製作筆錄，他堅持提告，也被以「你只能提起行政異議」、「你要去別的警局告」等理由推掉，最後白等了大約1個小時才完成筆錄。

然而，楊律師24日在臉書PO出一份不起訴處分書，他表示，檢方給的不起訴理由是，「被告於告訴人上警車時，僅短暫握住告訴人手臂，且經告訴人提醒即立刻鬆手，顯見被告並無施用強暴脅迫而剝奪告訴人行動自由之情事……涉有私行拘禁犯行，自亦難認有據」，但當時警察是為了把他推進警車才鬆手，並非是要「釋放」，顯然與他遭遇的事實不符。

楊律師強調，之後他會提出再議，雖然可以預見應該又會輸，「然後我再提交付審判，然後又輸，十多年來的經驗都是如此」，但他多年來都是抱持公益訴訟的心態獨自提告，目的就是希望減少違法盤查、拘捕等行為，「大多人都會覺得『被盤查、報姓名、報身分證字號有什麼關係？』表面上沒什麼，我真正要對抗的也不是這個」，而是如果違法盤查可以將人民強押到警局，代表警方不用拘票就能技術性拘捕民眾，並依《刑事訴訟法》第130條附帶搜索人民，也不用搜索票就能做到，關係其實很大。