騎士「詭異點頭」後…鬼切衝油罐車　愛車「一個MOVE」救了一命

▲打著右方向燈的騎士在點頭後離奇衝向一旁的油罐車。（圖／翻攝自臉書社團八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）



圖文／CTWANT

是精神不濟還是身體不適？日前有網友分享一段機車騎士離奇衝向油罐車的影片，只見一名騎士駛入慢車道後突然點個頭，接著就飄向快車道並朝油罐車撞去，兩車撞擊瞬間噴出大量碎片，眼看騎士倒地後馬上就要被油罐車輾過，這時機車突然神奇一轉，成功拯救了主人的生命。

有網友在臉書社團「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」分享這段來自國外的車禍影片，肇事的機車騎士先是打著右轉燈從快車道騎進慢車道，但騎士在駛進慢車道後卻遲遲沒關閉方向燈，車速還越來越慢，接著就看到他「詭異點頭」並以鬼切的姿態往左方的油罐車騎去，雖然在快車道上的油罐車速度不慢，卻無法避開騎士的撞擊。

機車在撞擊油罐車第二對輪子時噴出大量碎片，騎士也在這瞬間驚醒並試圖操控車輛，但很快就失去重心倒地。雖然騎士逃過第二對輪子的輾壓，但他翻滾一圈後，竟又回到第三與第四對車輪的輪前，這時與主人在路上滑行的機車，突然橫躺在騎士與車輪之間，替主人擋下致命的輪子，甚至將他撞出快車道，拯救了騎士的性命。

▲騎士倒地後還能自行起身。（圖／翻攝自臉書社團八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）



這段影片曝光後引起網友驚呼，有網友表示「都是眼皮的錯」、「應該是打瞌睡頭騎到低頭了」、「這有喝酒吧」；但也有網友指出，騎士當時可能有低血糖或身體不適，才會突然意識不清。不過對騎士來說，代替他被油罐車輾過的愛車，可能只剩下報廢一途。

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