劍翔反輻射無人機　3年生產104架「強化不對稱戰力」

▲▼劍翔無人機是敵軍雷達致命毒蜂，是敵軍雷達的終結者。（圖／宋兆文提供）

中央社

為強化不對稱戰力，中科院研製「劍翔」反輻射無人機，預計民國114年完成生產104架。根據軍方最新報告披露，劍翔分為攻擊（反制敵方飛彈陣地及雷達）、誘標（反制誘敵雷達開機搜索）兩型。

劍翔無人機在民國108年國防工業展首度亮相，由國家中山科學研究院研製，由於外型類似以色列研製的「哈比」（Harpy）無人機，被稱「台灣版哈比」；軍方曾指出，劍翔將成為空軍防空部隊標準配備，預計114年完成生產104架。

空軍參謀長黃志偉去年12月在立院曾表示，劍翔無人機系統是因應未來電子戰環境，發揮反輻射威懾效果的武器，因此做了兩種機型設計，主要是參考國外實戰經驗而作出改變，以符合並適應台海作戰需求。

黃志偉指出，外界對劍翔無人機與一般無人機有所混淆，一般無人機飛出去執行任務後是可以收回，但劍翔無人機一飛出去，就對相關輻射源進行攻擊，在設計運用上有所不同。

劍翔無人機的作戰構想是作戰中心下達命令後，由指揮車發送命令給發射車，完成發射準備程序後發射，在飛抵敵軍雷達站、船艦上空後，經比對若符合敵軍電子訊號即進行攻擊。

根據近日國防部最新一批送抵立法院的預算解凍報告披露，劍翔分為無人「攻擊」載具與無人「誘標」載具兩種型式，前者反制敵方飛彈陣地及雷達站，後者反制誘敵雷達開機搜索；另外，同步進行4處設施工程，包括陣地、儲放設備、維修廠房等。

至於114年的交機數量104架是否會上調，軍方對此不評論。