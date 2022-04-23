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快訊／今日確診飆破4千？　陳時中14:00說明

▲▼指揮中心4/22記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/23）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨宣布6縣市醫院探病與長照機構探視禁令，另公布相關重點機關可「以篩代隔」提前返工，隨著確診人數暴增，是否提前放寬到全民實施？而指揮中心今上午也突與雙北市長開會，是否因疫情有變數？有待下午記者會說明。

昨日本土確診數已經達到3766例，加上93例境外，單日確診逼近4千例。今日病例是否會飆破4千例有待指揮中心下午記者會說明。不過，據了解，指揮中心上午召集雙北等縣市首長開會，但新北市長侯友宜參與活動會後受訪表示，還不曉得今天開會主題是什麼。

指揮中心指揮官陳時中昨表示，以篩檢代替隔離已經陸續往規劃方向走，會逐步依照既定計畫一步步實施，現在醫療人員、關鍵基礎設施相關先執行，最後則可能開放全部人。

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陳時中指出，現行篩檢取代隔離政策對象為醫護人員，如果是涉及臨床單位，可以提出啟動人力備援計畫，透過每日快篩或者PCR代替完整居家隔離，經衛生局同意可先返回工作崗位；為了社會基本運作，也擴大實施相關計畫，執行對象也是以目的事業主管單位最清楚，重點在於要有備援計畫，審查通過照計畫進行。

本土疫情持續攀升，5月初將有近3000萬劑進口快篩試劑到貨，指揮中心除規劃實施快篩實名制，也歡迎基層診所加入公費快篩據點。

行政院昨日也表示周日前會鋪貨123.5萬劑快篩試劑到全國通路，以盼紓解市場需求。123.5萬劑試劑該如何分配？是否有更多基層診所響應公費快篩？實名制是否如陳時中在立院透露，每人限購5支？下午記者會有望一併說明。

衛福部週一在立法院社福衛環委員會進行專案報告，陳時中也在備詢時說明實名制規劃，會優先徵用進口產品，截至7月底前會購買1億多劑，國產試劑則在4個月徵用3090萬劑，之後會努力兼顧徵用與自由市場間平衡，也會盡量壓在每劑100元以下。

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