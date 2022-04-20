快訊／開打時間曝！青少年第3劑、高風險第4劑「間隔5個月」

▲新冠疫苗，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今日召開，會中通過共識6~11歲兒童可接種莫德納、青少年開放第三劑追加劑、高風險3族群可打2次追加劑（第4劑）疫苗，開打時間則依序為5月上旬、5月下旬、6月上旬。

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議於今日下午召開，會中就6-11歲兒童COVID-19疫苗接種、青少年族群(12-17歲)追加劑接種、第2次追加劑接種等議題進行討論，經評估疫苗安全性、有效性、及國內外疫情風險，參酌各國疫苗接種政策，建議如下：

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一、6-11歲兒童COVID-19疫苗接種建議：

(一) 建議推動6-11歲兒童族群接種Moderna COVID-19疫苗，以降低疾病防治措施(如停課)對於兒童受教權及生理、心理發育之影響，並減少疫情傳播。

(二) 接種劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半(50毫克)。

(三) 接種作業可視家長與幼童接種意願，由地方政府衛生局指定COVID-19疫苗合約醫療院所及安排校園接種。

指揮中心發言人莊人祥說明，兒童疫苗接種仍以校園接種為主，會請各地教育局、衛生局進行家長意願調查，至少還要一週準備時間，估計開打時間點會落在5月初。

二、青少年族群(12-17歲)建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種追加劑。

莊人祥表示，12~17歲青少年第二劑接種時間落在12月下旬至1月下旬，以此估算，間隔5個月時間，開打估計會在5月下旬至6月下旬。

三、依目前疫苗安全性及有效性研究結果及各國接種政策，建議接種第2次追加劑對象：

(一) 65歲以上長者(即第4劑)

(二) 長照機構住民(即第4劑)

(三) 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，包含：

1. 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

2. 器官移植患者/幹細胞移植患者

3. 中度/嚴重先天性免疫不全患者

4. 洗腎患者

5. HIV陽性患者

6. 目前正使用高度免疫抑制藥物者

7. 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

8. 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

(四) 接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種Moderna COVID-19 疫苗半劑量(50 微毫克)、BioNTech COVID-19 疫苗全劑量或蛋白質次單元(如高端、Novavax) COVID-19 疫苗全劑量。莊人祥說明，依照長者等風險族群接種追加劑時間推算，預期第2次追加劑施打時間會在6月初。

指揮中心強調，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，保全防疫量能，後續將依專家建議，規劃相關接種作業，保障國人健康。