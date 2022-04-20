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三總醫官涉誣前女友離婚有小孩　竟是假表舅錄音套話搞烏龍

▲媽媽,母親,母愛,牽手,親子,散步。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳姓女老師指控三軍總醫院鄭姓醫師始亂終棄，也沒付錢扶養2人兒子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

三軍總醫院鄭姓醫師2018年遭交往過的陳姓女老師公開指控「玩弄感情和身體」、「約砲成癮」等語，鄭男委任律師發表聲明反擊，提到陳女「18歲就結婚生女」，陳女怒告鄭男抹黑、求償精神慰撫20萬元，高院二審查出一名王姓男子自稱陳女表舅想對鄭男套話，反而讓鄭男誤信陳女真的結過婚有小孩，法官認定鄭男沒杜撰捏造，用意也非揭人隱私，判他免賠確定。

本案源於現年30多歲的陳女主張，2011年起和鄭男以結婚為前提交往，2014年為鄭男生下一子，鄭男卻避不見面，所以她在2018年9月6日找民代陪同開記者會，隔天更到電視談話節目當來賓，控訴鄭男毀諾不娶她，也不認小孩，更沒負擔扶養費用。

陳女自稱身懷六甲甚至坐月子「身體流著血」時，都得配合鄭男解決性需求，指鄭男「逼著我跟他上床」，她覺得遭「玩弄感情和身體，當成洩慾工具」，陳女還說鄭男「約砲成癮」，派駐到哪裡就在當地找砲友等語。

鄭男被媒體詢問回應，委任律師發表聲明反擊陳女，揚言追究陳女誣陷鄭男及誤導大眾與媒體的責任，並警告媒體移除不實報導、嚴守自律原則。但鄭男在聲明中提到陳女「早於18歲時，即與不知名男子發生性關係，生有一女，現年已14歲」，激怒陳女提起本件求償。

不過法官查出，陳女開記者會前一周，有一名王姓男子假冒患者掛號鄭男的門診，見面後自稱陳女表舅，質問鄭男為何對陳女始亂終棄，是不是嫌棄陳女曾結過婚，鄭男愕然反問「我什麼時候說她結過婚」、「冤枉喔！我到現在，都不知道她結過婚」。

王男被鄭男反問陳女是否自己承認結過婚，連忙改口「沒有沒有」、「算我說錯，我訊息接收錯誤」、「她說你是她第一個男人，她沒有結過婚」，但王男又質問鄭男是否嫌棄陳女先前生了一個女兒、託妹妹養，所以不要陳女。

鄭男徹底被弄糊塗，急忙追問「大哥你再說一次，她（陳女）有生一個女兒？我聽不懂」，王男推稱「她（陳女）說你當初拒絕的理由是這樣跟她講」、「她說你說的啊」。

鄭男不斷強調，「這不是在栽贓我嗎？我從來沒有跟她這樣說過，因為我到現在我都不知道她離過婚，生過小孩，是這時候大哥你自己講的」、「這不是栽贓是什麼，我自己都不知道。」

王男出庭承認當時假冒陳女表舅，想對鄭男套話錄音。法官指這段對話錄音證明鄭男事前完全不知陳女有無結過婚、是否生過小孩，加上陳女開記者會自承「我一個遠房的親戚，去他（鄭男）任職的醫院找他，他卻滿口謊言推卸責任」，反而讓鄭男對王男透露的訊息信以為真。

法官認定鄭男並非惡意虛構杜撰陳女「18歲就結婚生女」一事，且公開聲明目的是自我辯解、駁斥陳女對他的指控，不是僅以揭人隱私、毀人名譽為目的，一審判陳女敗訴，二審駁回陳女上訴，鄭男免賠確定。陳女另對鄭男提起誹謗告訴，鄭男也獲判無罪確定。

鄭男反控陳女在本件記者會與電視節目所言不實，陳女被依誹謗罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元定讞，陳女還被判賠鄭男10萬元確定，鄭男另有150萬元求償金額發回高院更審中。不過陳女訴請鄭男認領2人所生兒子，二審判決鄭男須按月支付兒子2萬元扶養費，且須一次給付陳女116萬餘元，可上訴。

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