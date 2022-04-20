病逝童家長控衛生所「打10多通沒人接」　侯友宜：同仁電話接到哭

▲新北市長侯友宜談小男童病逝哽咽。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者皮心瑀／新北報導

指揮中心日前公布10例中重症個案，其中一名為新北市2歲幼童，市長侯友宜證實小弟弟已過世。對於該童家長控訴打電話給衛生所卻都沒人接，侯友宜20日在疫情應變暨市政會議上說明，自己半夜去關心市府同仁，「他們接電話接到哭、打電話都打到累」，但是市府也強調會快速將整個狀況優化。

男童父親接受媒體訪問時曾表示，他當天從5點開始打電話給新北衛生所，至少打了10多通電話，但電話那頭都沒有人接，其中有兩通有接起來，但回覆稱忙，要他們先填寫網路上的表單再來處理；在此之後，他們也打了1922、119，但都說要聯繫衛生所，就這樣一直被踢皮球。

侯友宜說，像是板橋一天居家隔離就高達2800人，市府同仁需要大家的鼓勵，「我半夜去看他們，接電話接到哭、打電話都打到累」。

新北市府表示，會擴增人力及線路，優化整個流程，而有關2歲男童的後續改進，地方跟中央會持續檢討，新北會由土城醫院院長帶領小兒專家，提出兒科就醫指引給家長跟醫護，而中央也會在下午與兒科專家討論。

針對指揮中心19日深夜發出最新公告，不管是確診個案或者是同住的隔離者，只要有緊急就醫需求，都可透過防疫計程車、親友接送、或者是步行自駕前往醫院，侯友宜回應，傳染病防治法在中央跟專家學者討論出來的一個相關的指引，因為指引裡面涉及到地方的執行上，「那目前我們的指引還沒有收到，希望在今天如果看到規範，這些流程如果能夠更順暢，當然是最好的，我們會尊重中央的指引，也會看看在執行上還會有碰到哪些困難，反映給中央知道。」

侯友宜指出，地方面對到最大的困難就是，文書作業以及整個資訊系統都沒有辦法在短時間裡面做好改善，這樣的話基層同仁在執行上很多的人力、物力就會無法接得上，也讓民眾在那邊耗時間等，所以如何簡化流程或是在居家隔離如何採取更變通的方式來做，中央在整個制度面也要做好重新的思考。

侯友宜也談到，除了居家隔離的量，新北市的居家照護也是會越來越高，那居家照護目前為止1885個，地方還可以承接的來，未來也會不斷的去做好調整步伐，之後越來越大的量都是要在第一線的工作夥伴來負責任，所以如何減輕他們沒有必要的文書作業，以及相關的電話不必要的聯繫的方式，中央都是要去做好彈性調整。