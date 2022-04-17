隧道內飆133公里挨罰5千！超速男辯車多不可能　法官打臉

▲朱姓男子以時速133公里超速行駛，遭警罰款5000元，並記違規點數1點。（圖／資料照）

記者郭玗潔／基隆報導

朱姓男子於110年3月4日晚間8時駕駛一輛小客車，行經國道3號北向2公里隧道內，被測速儀測定以時速133公里超速行駛，罰款5000元，並記違規點數1點。朱男不滿被罰，以舉發照片模糊無法辨識、隧道燈光昏暗測不到速等理由提起上訴，經基隆地院審理，認為朱男有超速情形，判決朱男敗訴。

朱男於110年3月4日晚間8時駕駛一輛白色小客車，行經國道3號北向2公里隧道內，該處限速90公里，朱男被測速儀測定以時速133公里超速行駛，遭國道公路警局判罰5000元，並記違規點數1點，朱男函詢舉發機關申訴不成，提起上訴。

朱男辯稱舉發照片模糊不清，難以辨識是他的車，照片上的車牌號碼和車輛型號也與自己的車不同；再者，當時隧道裡光線昏暗，測速儀無法測速；最後，隧道裡車流量龐大，不可能行駛到時速133公里，測速儀器顯然有誤。

經基隆地院調查，照片中車牌號碼清楚，且朱男車身與前後車仍有相當的距離，並不會因車流量大無法高速行駛；隧道內照明也正常，況且隧道內採用雷射測速儀，測速原理與人體肉眼視覺不同，朱男覺得光線昏暗，與雷射測速的準確性無關。該路段限速為90公里，朱男飄車時速133公里，已超過43公里，故駁回朱男上訴。