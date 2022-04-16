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社會 社會焦點 保障人權

3幼貓天花板叫不停！狠男塑膠袋「打包」　死結插木棒扔水溝害命

▲▼小貓。（小貓示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3隻小貓遭老翁塞入鞋盒並放進塑膠袋，他還在束口處插入木棒打死結，再扔到排水溝，要害小貓不是悶死就是溺死。（小貓示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／台中報導

台中一名男子因自家天花板上有3隻幼貓每天叫不停，還有斷斷續續傳來的奔跑聲，讓他心生不滿，把小貓們抓進鞋盒後放入白色塑膠袋，接著在束口處插入木棒並打死結，再扔進排水溝。後來附近鄰居聽到哀嚎聲將帶子撈起查看，發現1貓已悶死，2貓奄奄一息，地院二審判緩刑2年、支付國庫2萬元。

台中市動保處研判，3隻小貓係遭人蓄意丟入排水溝，因此轉報警方。警方調閱監視畫面，查出是80多歲的施姓老翁所為，依違反動物保護法將其送辦。地院審理時，施翁坦承犯行，並解釋是因為小貓平時太吵，影響到他的生活才想把牠們把包扔到排水溝。

但後來施翁又辯稱，沒有把塑膠袋綁死結，而排水溝也沒有水。一審法官認為，施翁對其殘害生命一事並未真誠悔悟，再考量其智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，併科罰金新臺幣20萬元

合議庭審理後，考量他已年逾80歲並患有失智症，因一時疏忽才觸法，應該已知警惕不會再犯，撤銷改判維持原刑度，但予以緩刑2年，須支付國庫2萬元。

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