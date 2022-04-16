捐2千萬救不回癌妻！化工老董撂10煞強押8和尚　鋼刀追砍斷他骨

▲恆誼化工老董何基兆認為圓明禪院鍾姓住持藉作功德、消業障為由，導致其妻延誤就醫身亡，帶人闖入圓明禪院，檢方偵結，依強盜罪嫌起訴何男等8人。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

恆誼化工董事長何基兆認為圓明禪院鍾姓住持藉作功德、消業障為由，導致其妻延誤就醫身亡，於108年8月18日16時許與黑幫10餘人闖入圓明禪院，拘禁鍾等和尚，現場搜刮現金700餘萬元，並施虐毆打鍾造成肋骨骨折，翌（19）日再逼鍾到提款機轉1000餘萬元到自己的戶頭。院方事後報警，檢方偵結，依強盜罪嫌起訴何男等8人，因管轄原因全案由台北地院移送苗栗地院。

恆誼化工為康普材料旗下子公司，是台灣生產規模最大之民營肥料公司。恆誼董事長何基兆與妻子薛寶麗過去為苗栗圓明禪院信徒，何聲稱曾為癌妻祈福，大手筆捐2000萬元給寺方，但妻子仍不幸病逝。何認為鍾姓住持藉作功德、消業障為由，導致妻子延誤就醫而身亡，於108年8月18日16時30分，率黑幫10餘人前往圓明禪院，持鋼刀、鋁棒、鐵條、電擊棒等武器，先破壞圓明禪院大門和錄影設備，再將院內含鍾在內等8位和尚集中看管，要求交出手機後，開始對鍾以球棒、電擊棒等武器虐打，再拿鋼刀追砍，致鍾肋骨斷造成鍾肋骨斷裂。

施虐過程中，何基兆向鍾恐嚇「來跟我老婆認錯，說對不起」、「你們報警也沒有用，我要把這裡拆成平地，放一把火燒掉」、「把你騙我老婆的錢還給我」等語，強迫鍾向妻子遺像跪拜叩頭，再逼鍾簽下2000萬和解同意書，隨後在現場搜刮700餘萬元。翌（19）日11時30分，再逼鍾到提款機轉一千餘萬元到何基兆帳戶裡，並要強迫鍾收下何基兆到苗栗地院對鍾提起告訴之撤回告訴狀。

直至當日（19）下午15時許，何基兆一干人等才撤離圓明禪院。院方事後報警，經檢方偵結，依強盜罪嫌起訴何男等8人，因管轄原因全案由台北地院移送苗栗地院。