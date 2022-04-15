體育老師戀上國小女童！她連拍7裸照給情人看　母手機驚見不倫　

▲北部某國小陳姓體育代課老師，與未滿14歲女同學交往，交往期間要求對方拍擠胸等猥褻照片供他觀賞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部某小學陳姓代課體育老師與未滿14歲女同學小婷（化名）戀愛，交往期間要求女方拍攝擠胸、裸照傳送給他觀賞，不僅如此還趁到樂園時，伸手摸小婷胸部，小婷母親某天發現女兒手機有多張自拍裸露照，才揭發這不倫師生戀，憤而提告。士林法院審結，依要求使兒童製造猥褻行為之電子訊號等罪，各處有期徒刑1年7月、7月。應執行有期徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，陳師明知小婷在2021年1月26日前為未滿12歲學生，竟與其交往，甚至要求小婷拍攝猥褻照，直到小婷滿12歲後仍持續要求小婷在住家以手機拍擠胸等照供他觀賞，交往短短3月拍下7張猥褻照。

不僅如此，2021年1月18日，變態陳師甚至利用到兒童新樂園玩樂時，未違反小婷意願，徒手撫摸她胸部，以此猥褻得逞1次。直到小婷母親某天看了女兒手機內容後發現有異，立刻報警處理。

▲國小代課體育老師與女學生交往，要求拍攝裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法院考量陳師未以強暴、脅迫或其他違反小婷意願的方法，也未散布給他人，犯罪情節尚非重大，犯後坦承犯行，也與小婷父母達成和解且願意給他一次機會，依法減輕其刑。

士林地方法院審結，依要求使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年7月；又犯要求使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年7月；又犯對未滿14歲之女子為猥褻罪，處有期徒刑7月、應執行有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，判決確定1年內，接受法治教育2場，禁止對小婷騒擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，扣案手機及沒收猥褻照片。

