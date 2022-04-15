　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

體育老師戀上國小女童！她連拍7裸照給情人看　母手機驚見不倫　

▲桃園市嚴姓男子今年6月間在桃園區某服飾店，見女子進入更衣室試穿衣服時，持手機偷拍被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北部某國小陳姓體育代課老師，與未滿14歲女同學交往，交往期間要求對方拍擠胸等猥褻照片供他觀賞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部某小學陳姓代課體育老師與未滿14歲女同學小婷（化名）戀愛，交往期間要求女方拍攝擠胸、裸照傳送給他觀賞，不僅如此還趁到樂園時，伸手摸小婷胸部，小婷母親某天發現女兒手機有多張自拍裸露照，才揭發這不倫師生戀，憤而提告。士林法院審結，依要求使兒童製造猥褻行為之電子訊號等罪，各處有期徒刑1年7月、7月。應執行有期徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，陳師明知小婷在2021年1月26日前為未滿12歲學生，竟與其交往，甚至要求小婷拍攝猥褻照，直到小婷滿12歲後仍持續要求小婷在住家以手機拍擠胸等照供他觀賞，交往短短3月拍下7張猥褻照。

不僅如此，2021年1月18日，變態陳師甚至利用到兒童新樂園玩樂時，未違反小婷意願，徒手撫摸她胸部，以此猥褻得逞1次。直到小婷母親某天看了女兒手機內容後發現有異，立刻報警處理。

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國小代課體育老師與女學生交往，要求拍攝裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法院考量陳師未以強暴、脅迫或其他違反小婷意願的方法，也未散布給他人，犯罪情節尚非重大，犯後坦承犯行，也與小婷父母達成和解且願意給他一次機會，依法減輕其刑。

士林地方法院審結，依要求使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年7月；又犯要求使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年7月；又犯對未滿14歲之女子為猥褻罪，處有期徒刑7月、應執行有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，判決確定1年內，接受法治教育2場，禁止對小婷騒擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，扣案手機及沒收猥褻照片。
 

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／本土1209例「分布19縣市」！　新北328最多、桃園
激增1209例「回歸三級不遠了」？　專家：3類人別外出
快訊／今本土狂燒1209例！　單日首破千
LIVE／今傳本土破千！　陳時中最新說明
快訊／北市師大附中2生確診！　全校遠距教學
潛入地球最深處破世界紀錄！　駭人場面曝
2女囚和跨性別女囚關一起　「結果懷孕了」
粿粿上圍激增「炸飽滿半球」！　孕肚近照曝
快訊／接觸確診者　陳時中、莊人祥「照常出席記者會」
快訊／彰化爆命案！　兄弟1死1命危
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新版不講武德盃！勇警壓制3少年　香客嚇壞急閃避...原來是演練

園藝工人趕施工撞斷路樹！左腿開放性骨折　車頭全毀慘況曝

體育老師戀上國小女童！她連拍7裸照給情人看　母手機驚見不倫　

快訊／彰化驚爆命案！兄弟吵架釀1死1命危　哥送醫搶救中

運將違停爆打闆娘　掏錢求和不成「直挺挺正面仆街」...反控傷害

快訊／國道3號貨車追撞緩撞車　駕駛受困搶救車流回堵3公里

高雄娛樂圈開工了！爆乳短裙妹露辣腿排排站　快篩隊伍超養眼

他開註銷車牌鬼祟亂鑽！警查獲23包毒品　坦承「要帶去唱歌助興」

銅價上揚宵小摸黑行竊！他深夜開車未開燈露餡　起出台電電纜

慣竊身揹3條通緝繼續偷　下手「快狠準」...雙北摸2個月11人遭殃

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

新版不講武德盃！勇警壓制3少年　香客嚇壞急閃避...原來是演練

園藝工人趕施工撞斷路樹！左腿開放性骨折　車頭全毀慘況曝

體育老師戀上國小女童！她連拍7裸照給情人看　母手機驚見不倫　

快訊／彰化驚爆命案！兄弟吵架釀1死1命危　哥送醫搶救中

運將違停爆打闆娘　掏錢求和不成「直挺挺正面仆街」...反控傷害

快訊／國道3號貨車追撞緩撞車　駕駛受困搶救車流回堵3公里

高雄娛樂圈開工了！爆乳短裙妹露辣腿排排站　快篩隊伍超養眼

他開註銷車牌鬼祟亂鑽！警查獲23包毒品　坦承「要帶去唱歌助興」

銅價上揚宵小摸黑行竊！他深夜開車未開燈露餡　起出台電電纜

慣竊身揹3條通緝繼續偷　下手「快狠準」...雙北摸2個月11人遭殃

快訊／今本土1209例「分布19縣市」！新北328最多　桃園+290

新版不講武德盃！勇警壓制3少年　香客嚇壞急閃避...原來是演練

激增1209例「回歸三級不遠了」？　專家給答案！3類人別外出

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

悍將拚止連敗！江少慶VS象魔力　運彩開盤看好兄弟

陸侵台灣美軍會協防？　美參議員葛瑞姆：我們會為價值而戰

De Beers Jewellers 全新鑽戒設計　頌揚璀璨愛情與永恒承諾

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝　NASA解答了

舉重變歪腰！學校沒錢請運動防護員　體育班14歲少年長骨剌

人妻遭尪家暴「打到心跳停止」　ICU撐5天面目全非亡！恐怖經歷曝

社會熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

男「網路吃到飽」遭降速9成　怒告台灣之星

高雄娛樂場所開工！爆乳妹露辣腿排隊快篩

快訊／白牌司機撿屍「17歲少女」懷孕　台南私刑球棒隊落網

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

停車被開10元收費單　他爆氣狂追開單員

即／台61線4車撞一團！1車燒成火球　一度全線封閉

北車女子驚悚墜落月台　臥軌畫面曝光

成大博士「校內煉毒」！學生抱怨研究室傳惡臭

「八號分機」擄人勒贖殺人重犯　高雄落網

宜蘭急令！晶園喜宴未PCR與會者　立即返家

綁匪要不到1500萬　捆車上潑油燒死肉票

台北車站驚傳「20多歲女」不明原因落軌！　台鐵急停駛

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

大牌男星床戲起生理反應「變態硬上對手女星」！

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

阿Ben半夜笑了「被塔綠班出征初體驗」

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面