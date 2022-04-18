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爺爺救不了她！烏12歲女童被「強行遣送」俄孤兒院　淪訊息戰棋子

▲▼烏克蘭一名女童走過馬力波遭炸毀的公寓大樓。（圖／路透）

▲烏克蘭一名女童走過馬力波遭炸毀的公寓大樓。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭馬力波（Mariupol）12歲女童琪拉（Kira Obedinsky）在父親遭到俄軍槍殺後，步行撤離馬力波卻不幸被地雷炸傷，並送往頓內茨克醫院治療。儘管祖父曾打電話和醫院談過，琪拉仍遭遣送至俄國境內的孤兒院。俄國電視台還播出一段她透露「被允許」和祖父通話的影片，恐被當成政治宣傳工具。

根據CNN報導，琪拉的父親是烏克蘭國家水球隊的前隊長奧柏汀斯基（Yevhen Obedinsky），3月17日喪命於攻入馬力波的俄軍槍下。幾天後，琪拉和爸爸的女友、鄰居們一起步行逃難，沒想到卻不幸被地雷炸傷，琪拉隨後被送往頓內茨克一家由親俄分離主義分子控制的醫院。

祖父奧列克桑德（Oleksander）表示，頓內茨克分離政府的一名官員打電話請他將到當地把琪拉帶回家，但戰爭烽火連天，他根本不可能到得了那裡。他雖然親自和醫院談過，最終卻被告知琪拉將被送往俄羅斯一家孤兒院，他擔心未來可能再也無法見到琪拉，俄羅斯人拿走了琪拉的身分文件，並承諾到俄羅斯後會給她新的文件。

儘管發生無視家屬意願，直接將孩子帶走的狀況，俄羅斯政府卻對外宣稱，已經「幫助」至少6萬名烏克蘭人越過俄羅斯邊境至安全地帶。俄羅斯電視媒體播出了一段琪拉開心地說著，有時候她會「被允許」打電話給爺爺的影片，主持人聲稱這是琪拉沒有被綁架的「證據」。然而，奧列克桑德卻收到孫女一段錄音留言，她雖然叫爺爺不要哭，但自己卻一邊啜泣地說「好久沒見到你了，我想哭。」

烏克蘭政府指出，約有4萬名烏克蘭人被強行轉移，批評這根本是綁架和強制遣送。聯合國難民署高級專員表示，俄羅斯入因烏克蘭以來，已有超過43.3萬烏克蘭難民抵達俄羅斯。烏克蘭官員認為，俄軍先前封鎖了通往烏軍控制地區的安全人道走廊，並違背人民的意願，將撤離者轉移俄羅斯偏遠地區領土。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，成千上萬人被迫轉往俄羅斯方向撤離，「我們不知道他們在哪，也沒有留下任何文件線索。其中有幾千名兒童，我們想知道他們發生什麼事，是否健康。不幸的是，沒有任何相關訊息。」莫斯科譴責，有關強制遣送的說法是謊言，反而是烏克蘭阻止俄軍將民眾「撤離」到俄羅斯的行動。

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