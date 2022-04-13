花蓮女怒控警擅闖房內「隱私資料被複製」　真相曝光風向秒轉彎

▲花蓮一名女網友怒控警擅闖房間。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮一名女網友表示，花蓮市華派出所12日傍晚接獲竊盜案件，為了調閱周圍監視器畫面而到她家，卻在未得到她同意的情況下闖入房間內並複製硬碟內的資料，引起網友討論。沒想到，警方出面解釋，當下有得到屋主的許可及陪同，才進入屋內調閱監視器，瞬間讓風向轉變。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，住處周圍發生竊盜案件，因住處有安裝監視器，警方12日下午5時19分許到家中調閱，但全程未經過她的同意，且她也發現員警在屋內監視器的死角停留好幾分鐘，「跑進去我的房間，翻來翻去，且私自copy我的硬碟檔案」、「我房間有貴重物品及女生的私人物品」。

▲女網友原文如上。（圖／翻攝爆料公社）



她控訴，員警沒問過她就擅闖房間，「要進去之前是不是要先詢問過當事人，在我房間翻來翻去走來走去，把我的房間用到亂七八糟」，且監視器是她自己花錢安裝，沒有義務要提供給員警，「為什麼一副証証有詞地的合理性。難道你們都不知道自己有錯在先嗎？反而理直氣壯地兇我，有人可以處理嗎？還是警察吃案？」

該文曝光後引起網友討論， 許多人質疑為何員警沒經過同意就近入屋內，認為整起案件不單純。此時，原PO才回應是媽媽同意並帶著員警進入屋內，雙方還在二樓一起找監視器主機在哪，瞬間讓網友傻眼。

▲員警出面澄清。（圖／翻攝爆料公社）



同時，警方在該文下方回應，中華派出所於4月12日下午接獲民眾報案有一處住宅遭竊，警方前往現場調查時，為蒐集證據以利案件偵查，詢問一旁住家是否可以協助提供監視器畫面，「經獲得屋主許可及陪同後」，才進入屋內並帶同警方至二樓調閱監視器，並無貼文指出私闖民宅之情事，「在房間同仁僅調閱拷貝監視器畫面，且全程皆有屋主同意及陪同；為掌握竊案相關線索，儘速破案，如有冒犯版主，尚望體諒。」

警方說法出現後瞬間讓風向逆轉，「警察好可憐」、「那你應該問妳媽才對啊！為什麼要讓警察進來，警察有拿槍逼你媽？」「你裝監視器有經過屋主同意嗎？」「結論就是屋主跟版主感情不好」、「照順序妳應該先先吉妳媽好嗎」、「你家人同意他們可以調監視器的，那是要找你家人談，不是在那公審警察該怎樣做」。

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