纜車相撞！63人吊空中45hrs靠喝尿求生　他驚險獲救下秒竟墜谷慘死

Devghar: A woman has fallen down after ropeway break down during rescue operation at Trikut Hill. Lady get hospitalised after the accident and took her last breath in the hospital only.#TrikutHills pic.twitter.com/XMhkYEvvLW — Mediabox india (@mediabox_india) April 12, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

印度加爾克漢德省（Jharkhand）在12日下午，有「最高纜車」之稱的崔古特山丘（Trikut hill）發生設備故障，導致60多名遊客被吊在392公尺高的半空中45個小時，不得不靠著「喝尿」來維生。當局證實，這起意外造成了3人死亡，有其中2人是在獲救後，意外從直升機上墜落山谷，不幸摔死。

據《印度斯坦時報》報導，印度崔古特山丘的纜車在12日下午3點30分左右，因纜車滑輪脫離繩索，導致2輛車廂在空中相撞，造成60多人受困。印度國家災害應變部隊（NDRF）與印度空軍（IAF）接獲通報後，立刻派員趕赴現場救援，不過由於當天天侯不佳、能見度低，加上受到地形限制，因此救援緩慢地進行了45個小時，才終於結束。

▲印度12日發生纜車相撞意外，有2名乘客在救援過程中意外跌落山谷慘死。（圖／翻攝自推特）

《今日印度》指出，一名倖存者表示，他們被吊在了392公尺的高空超過40個小時，「我們沒有水，也沒有電，我和6名家人被迫尿在一個小瓶子裡，喝自己的尿維生」。印度當局證實，急救部隊在歷經45小時後，終於成功將受困的63人救出，另有3名乘客在這起意外中不幸喪命。

報導稱，一名女子在意外發生後，因傷勢嚴重被緊急送院治療，可惜最後仍回天乏力，不治身亡；而剩餘的1男1女，則是在直升機將受困旅客吊運至直升機的救援過程中，不幸從高處墜落山谷慘死。政府宣布，所有死者的家屬將獲得50萬盧比（約新台幣19萬元）的賠償，但這起意外也引發了當地人們對基礎設施維護協議的質疑。