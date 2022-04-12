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快訊／北一女1教師快篩陽性　兩班級學生下午起緊急停課3天

▲▼台北市第一女子高級中學,北一女,女高中生 。（圖／記者袁茵攝）

▲北一女一名老師快篩陽性，兩個班級學生下午提早返家。（圖／記者袁茵攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，台北市北一女中今天（12日）傳出一名老師快篩陽性，北一女接獲《ETtoday新聞雲》詢問時證實，的確有一名老師快篩陽性，目前等待PCR檢測結果出爐，該名老師任教的二年級兩個班級學生，共約70餘名學生，在今天下午3點起攜帶書籍返家，兩個班級學生從明天（13日）起先進行預防性停課三天，後續將依照政府防疫規定處理。

國內疫情持續延燒，校園確診個案連環爆，繼昨天北市建國中學有1名學生確診，該校停課10天到18日，今天北一女中也傳出老師快篩陽性，正在等待進行PCR檢驗確認，校方也在網站公告此一訊息。

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《ETtoday新聞雲》向北一女詢問時，校方證實此事，北一女指出，有一名老師今天覺得不舒服，故使用快篩試劑後為陽性，目前正在等待PCR檢測結果出爐，由於該名老師在二年級兩個班級任教，一個班級約30到40名學生，所以校方在今天下午3點起，請上述兩個班級學生先攜帶書籍返家，這些學生從明天（13日）起先進行預防性停課，明起到週五（15日）則依課表進行線上學習，下週一（18日）恢復實體上課，若是老師PCR為陽性，將依照教育部今天公佈的最新規定辦理。

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