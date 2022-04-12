搶救大甲媽香客畫面曝！信眾開道引救護車　CPR急壓仍救不回

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

大甲媽祖遶境11日駐駕新港奉天宮後，12日上午完成祝壽大典後，隨即將返程回到大甲，不料11日下午卻傳出一名住在大甲的69歲林姓男子，隨香徒步進入到嘉義新港鄉大興村中正路時，因不明原因突然昏倒趴地，恰巧被休假的嘉義朴子分隊隊員陳建宏撞見，緊急對林男實施CPR，一旁的信眾也立即分道讓救護車進場救援，不過林男送醫後仍不幸宣告不治。

▲進香客隨大甲媽徒步進香，卻在進入新港鄉時，疑因身體不適倒地昏迷，緊急送醫後仍不幸宣告不治。（圖／記者翁伊森翻攝）



警方指出，初步了解林姓男子隨香參加大甲媽祖遶境，但不清楚是否全程參加，他在11日下午4點多，隨著遶境隊伍進入到新港鄉中正路時，突然昏倒趴地，緊急送醫後仍不幸宣告不治，警方也提醒參加遶境行程的民眾，務必留意自身身體狀況，切勿勉強硬撐。

▲▼恰好休假參與「開臺宗教醫療團」隨香救護的嘉義朴子分隊隊員陳建宏見狀也立即對林男進行急救。（圖／記者翁伊森翻攝）



從救護車的救援影片中可以看見，嘉義朴子分隊隊員陳建宏因在休假期間參與「開臺宗教醫療團」隨香救護，恰巧碰上林男疑因身體不適突然倒地，他見狀也立即上前對林男初步評估後，對其實施CPR，而一旁的香客也緊急撥打119求救。

救護車獲報後前往現場，礙於大甲媽祖遶境為台灣一年一度宗教盛事，每每吸引上萬名民眾參與，原以為進入現場會遇到重重阻礙，但進香民眾在聽見救護車的鳴笛聲後，卻自動分道，原被信眾擠得水洩不通的道路，瞬間出現一條道路，讓救護車可以即時挺進，更有民眾自發性指揮救護車方向，惟林男緊急送往嘉基醫院救治後，仍不幸宣告不治。

▲大批信眾立即分道讓救護車進場救援，更有民眾自發性指引救護車行進方向。（圖／記者翁伊森翻攝）



對此，嘉義地檢署也在12日進行相驗，檢警上午相驗，初步判斷林男死因是心因性休克、高血壓和心臟血管疾病發作。