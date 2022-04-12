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大陸 大陸焦點 特派現場

上海防範區「微解封」超市4小時迎500人　市民興奮：憋好幾天了

▲▼ 上海疫情,防範區,防範區市民。（圖／視覺中國）

▲防範區內的市民到超市採買。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海11日宣佈實施「封控區、管控區、防範區」差異化防控，目前在7565個防範區中，人員可以在所在街鎮範圍內適當活動。能出門的市民開啟購物模式，一家超市開門不到4小時就有超過500名客人。一名葉姓男子說，「憋了好幾天了，現在出去『放飛』一下。」

據《中新社》報導，上海11日根據初步篩查結果和風險研判情況，劃定了第一批「三區」名單，其中封控區7624個、管控區2460個、防範區7565個。

▲▼ 上海疫情,防範區,防範區市民。（圖／視覺中國）

▲有小朋友在踢球。（圖／視覺中國）

在一處防範區內，不少居民傍晚時間到樓宇間散步，也有小朋友在空地上踢足球。楓涇鎮楓陽居民區黨總支書記葉彩鳳介紹，他們從當天下午3點開始發放出入證，出入證是每天每戶有一人可以出去一次。

「我們是從3月底封控到現在。」一位買完水果的葉姓市民表示，他的主要任務仍是採購生活必需品，當然還有藉外出採買的機會放鬆心情；一家五口人會輪流出門透透氣。

報導指出，不少能出門的市民會到超市採購。一家超市開門不到4小時，店裡已經來了500多位顧客，米麵油鹽、衛生紙、牛奶成了熱銷品。本該在下午5點結束營業的超市，直至晚上7點都沒有打烊的跡象。

▼ 每天每戶有一人可以出去一次。（圖／視覺中國）

▲▼ 上海疫情,防範區,防範區市民。（圖／視覺中國）

據知，防範區是指近14天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」。鑒於當前上海市疫情形勢，防範區內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，不得流動到封控區和管控區。

上海市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝在11日的新聞發佈會上指出，雖然管控區居民可以走出家門，防範區居民可以走出小區大門，但考慮到當前上海市陽性感染者數量仍處於高位，「大家還是要繃緊疫情防控這根弦」。

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