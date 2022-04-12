勾已婚消防員無套！小三見正宮臨盆　吃醋逼見面：她重要還我重要

▲高雄嗆辣小三逼迫人夫在正宮臨盆當日見面，正宮發現後提告求償，判決結果出爐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名辣小三搭上已婚消防員，不僅甜喊，「想跟你更加緊密」，誘惑對方無套上陣，還經常傳送鹹濕對話給對方，除此之外，小三竟還在正宮臨盆當天，強逼人夫見面，「到底我比較重要還是她比較重要啊」、「就要你陪我」等。正宮事後發現，氣得列出15項不倫事證提告求償，法官最終判人夫、小三須連帶賠償17萬元。

正宮主張，她與擔任消防員的丈夫結婚2年多，沒想到丈夫卻外遇，偷偷與小三交往8個多月，直到她察覺丈夫異常，偷偷搜查才驚覺遭到背叛，氣得她列出15項丈夫與小三的不倫事證，並對2人提告求償。

法院審理時調查發現，在知名電子廠工作的小三相當主動，不僅直接帶著人夫回家激戰，甚至還要人夫無套上陣，「下次試試不要戴好嗎」、「我想跟你更加緊密阿」、「那中間的時候再戴呀」、「我想認真感受你在裡面的感覺」等。

此外，正宮臨盆當日，人夫在社群軟體上貼出訊息，沒想到小三見狀竟打翻醋罈子，傳訊質問人夫，「為什麼要發文」，甚至逼迫見面，「現在就是要你陪我」、「到底我比較重要還是她比較重要啊」。法官綜合正宮所提事證，認定2人侵害正宮配偶權，判定2人須連帶賠償正宮17萬元。全案可上訴。