花蓮縣花蓮市明義國小3人確診　停課至21日

▲明義國小停課至21日。（圖／翻攝Google Maps）



記者崔子柔／綜合報導

花蓮昨（11）日新增確診22例，其中包括各級學校學生，花蓮市學生數最多的明義國小臨時宣布停課一天，1400多名學生陸續被家長接走，昨晚獲通知確診人數達3人，校方宣布今（12）日起預防性停課4天。

明義國小昨上午9時獲衛生局通知有一名學生確診，故臨時停課一天讓環保局到校做清消，昨晚又篩出2名學生確診，達到3人停課標準，今起預防性停課4天至16日，4/16至4/21為全中運賽事期間，已提前補課，無須到校。

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校方指出，停課期間請相關接觸人員依衛生局規定進行篩檢及居家隔離，課務則採線上教學方式正常進行，校方會持續與各方保持密切聯繫，持續關注相關人員採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展做即時的處置。

花蓮新增確診人數居高不下，光華國小三年級停課到4月22日，自強國中11日全校預防性停課，蒙特梭利幼兒園全校將停課至4月15日。信義國小幼兒園2例確診，4月11日至21日停課。國立東華大學附設實驗國民小學有學生確診，全校昨天預防性停課1天，一年級確診個案班級今天起停課10天。花蓮女中2名師生確診，自11日起停課至4月25日。

花蓮縣長徐榛蔚指出，目前還有12例確診案例尚在疫調中，所以花蓮12日最少會新增12例確診；而目前花蓮新冠疫情已燒入校園，所以光華國小、蒙特利梭幼兒園、自強國中、信義附幼、東華附小、明義國小與花蓮女中都在停課不停學的狀況中，並且要求縣內國中小學暫緩畢業旅行。