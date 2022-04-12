小行星撞地球牠瞬間慘死！完整「恐龍腿」化石出土　專家：是奇異龍屬

▲科學家在考古遺址坦尼斯，發現完整恐龍腿部化石。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

恐龍滅絕的原因眾說紛紜，最被科學界所接受的說法便是「小行星撞地球」。近日有科學家在考古遺址坦尼斯（Tanis）找到恐龍腿部的化石，研究後發現牠是瞬間死亡的，專家推測，這隻恐龍很可能是在小行星撞地球那天遭外力壓迫後不幸死亡。

根據BBC報導， Tanis研究團隊近日在美國北達科他州西南部的考古遺址坦尼斯，發現部分恐龍化石，包含被碎片包覆的魚類、被木頭刺穿的烏龜、躲在洞穴內死亡的哺乳類動物，還有尚未孵化、死在蛋中的翼龍胚胎等，其中最受科學家關注的是一塊「恐龍腿部化石」，完整度讓科學家們不可置信，研究人員羅伯特（Robert DePalma）表示，「經過研究，證實這個腿骨是屬於一隻草食性恐龍的，學名為奇異龍屬（Thescelosaurus）。」

Fossil of dinosaur killed in asteroid strike found, scientists claim https://t.co/CdlmacQpHd — BBC News (World) (@BBCWorld) April 7, 2022

倫敦自然歷史博物館的巴雷特（Paul Barrett）教授指出，「從化石來看，腿部並沒有受到任何爭鬥的痕跡，咬痕、撕裂傷、骨折什麼的，完全都沒有，看起來就像是被外力狠狠扯下，我認為這隻恐龍很可能是在一瞬間死亡的。」加上坦尼斯遺址距離希克蘇魯伯隕石坑（Chicxulub crater）3000公里，因此巴雷特教授與科學家們推斷，這隻恐龍應該就是在災難當天死亡。

坦尼斯遺址在2008年首次被發現，科學家曾在該遺址找到災難後死亡的6條魚，而鰓裡的小顆粒，為熔融「微隕石」碎屑。這些發現一再證實，坦尼斯遺址和小行星撞擊地球的災難，有著一定程度的關聯性，也讓科學家們不斷有進一步的研究。