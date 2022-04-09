天空好多鯨魚！2022桃園國際風箏節來了　「鯨奇之旅」開跑

▲2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」開跑。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」9日盛大登場，一連兩天於大溪區中庄調整池景觀土丘展開。市長鄭文燦偕同在地人士，一起放飛來自紐西蘭的16米大型鯨魚風箏為活動揭開序幕，同時有17米抹香鯨、10米虎鯨、鯨鯊、鯨魚等逾30隻鯨魚風箏也同步升空，瞬間，天空好熱鬧。

搭配甫完工的大嵙崁親水園區景觀，現場還有11米獵鷹大型軟體風箏在「大嵙崁天空之城」展翅高飛；以及螃蟹、水母、章魚、魷魚、鯊魚…等海洋生物造型風箏，在「中庄水之谷」奮泳箏先。

市府觀旅局表示，今年活動的大型風箏固定一改以往用沙包固定放飛的方法，與Nissan車隊合作將汽車當作載重物，用車子放大型的鯨魚風箏，打造國外車子放風箏的悠遊景象。此外，為讓大家好好享受春天放風箏的魅力，主辦單位在草地上特別營造了休閒旅遊、田園野餐氛圍，規劃了來自紐西蘭的15米兒童火車、時尚汽車、可愛俏皮的單車風車，以及搖擺大白鵝、振翅白鴿等地景風箏，歡迎民眾自己攜帶野餐墊，一起坐在土丘草地上，仰頭看多彩多姿的風箏飛翔，享受春天郊遊的樂趣。

除了精彩的風箏展演，活動兩日還有限時限量送紀念風箏、風箏彩繪等活動。同時也會在固定時間開放土丘上會場空間，讓民眾自由放飛。周邊新增親子沙坑滑梯、原木遊具和滑草坡，歡迎大朋友小朋友一起來體驗分享歡樂的風箏嘉年華。