　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天空好多鯨魚！2022桃園國際風箏節來了　「鯨奇之旅」開跑

▲2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」開跑

▲2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」開跑。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」9日盛大登場，一連兩天於大溪區中庄調整池景觀土丘展開。市長鄭文燦偕同在地人士，一起放飛來自紐西蘭的16米大型鯨魚風箏為活動揭開序幕，同時有17米抹香鯨、10米虎鯨、鯨鯊、鯨魚等逾30隻鯨魚風箏也同步升空，瞬間，天空好熱鬧。

▲2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」開跑

搭配甫完工的大嵙崁親水園區景觀，現場還有11米獵鷹大型軟體風箏在「大嵙崁天空之城」展翅高飛；以及螃蟹、水母、章魚、魷魚、鯊魚…等海洋生物造型風箏，在「中庄水之谷」奮泳箏先。

▲2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」開跑

市府觀旅局表示，今年活動的大型風箏固定一改以往用沙包固定放飛的方法，與Nissan車隊合作將汽車當作載重物，用車子放大型的鯨魚風箏，打造國外車子放風箏的悠遊景象。此外，為讓大家好好享受春天放風箏的魅力，主辦單位在草地上特別營造了休閒旅遊、田園野餐氛圍，規劃了來自紐西蘭的15米兒童火車、時尚汽車、可愛俏皮的單車風車，以及搖擺大白鵝、振翅白鴿等地景風箏，歡迎民眾自己攜帶野餐墊，一起坐在土丘草地上，仰頭看多彩多姿的風箏飛翔，享受春天郊遊的樂趣。

▲2022桃園國際風箏節春季「鯨奇之旅」開跑

除了精彩的風箏展演，活動兩日還有限時限量送紀念風箏、風箏彩繪等活動。同時也會在固定時間開放土丘上會場空間，讓民眾自由放飛。周邊新增親子沙坑滑梯、原木遊具和滑草坡，歡迎大朋友小朋友一起來體驗分享歡樂的風箏嘉年華。

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／台中53歲警寢室猝死　妻衝派出所崩潰
55歲美魔女滾床水電工　遭起底是「黑澀會美眉媽媽」
下週變天剩15度！2號颱風生成時間曝光
13縣市「足跡懶人包」曝光！82張圖卡一次看
快訊／台南狼師抓到了！　逃2個月台中落網
宮廟放鞭炮慶功「下秒火竄天際」！　神轎秒焦黑
桃園68處足跡曝光！　饗食天堂、石二鍋、夜市
快訊／本土增442例「分布17縣市」　新北143最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

台南市安南區民宅火警　破窗滅火無人員受困傷亡

天空好多鯨魚！2022桃園國際風箏節來了　「鯨奇之旅」開跑

汛期防災超前部署　南消第四大隊淹水救災有一套

國小硬式棒球總決賽30強出列　3台東地主隊全晉級

2022全國小學籃球錦標賽　雲林2校女隊分奪冠亞軍

實踐植樹固碳　五河局與鄉親種下1500株台灣原生種樹木

台東慢食節《很潮餐桌》　今明移師成功鎮

2022大鵬灣帆船生活節　吹起遊艇生活風尚

百年樟木枯死　原地重栽「重陽木」延續下棵百年木

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

劉畊宏夫婦直播做運動 疑激凸遭禁播...穿羽絨服自保

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

議員戴寧奔喪「送別亡父」　淚崩哭喊：爸爸我會堅強

蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

台南市安南區民宅火警　破窗滅火無人員受困傷亡

天空好多鯨魚！2022桃園國際風箏節來了　「鯨奇之旅」開跑

汛期防災超前部署　南消第四大隊淹水救災有一套

國小硬式棒球總決賽30強出列　3台東地主隊全晉級

2022全國小學籃球錦標賽　雲林2校女隊分奪冠亞軍

實踐植樹固碳　五河局與鄉親種下1500株台灣原生種樹木

台東慢食節《很潮餐桌》　今明移師成功鎮

2022大鵬灣帆船生活節　吹起遊艇生活風尚

百年樟木枯死　原地重栽「重陽木」延續下棵百年木

快訊／台中53歲警寢室猝死！妻打電話沒人接　衝派出所崩潰

蔡英文總統居隔　過來人林右昌：視訊會議不斷「快變直播主」

本土最狂助攻王來了　林韋翰主場首秀狂飆16助攻大喊爽

1現象害的！五星飯店「排人龍等入住」　10年員工嘆：掃不出來

休旅疑右側超車撞違停賓士　180度翻肚躺地駕駛幸僅擦挫傷

台南市安南區民宅火警　破窗滅火無人員受困傷亡

山藥是澱粉！一圖看10種偽蔬菜　營養師嘆「別被騙」：熱量飆4倍

福特「小改款Kuga」最新諜照曝光　車頭清楚樣貌、臨近上市階段

以為要出去玩嗨炸！　小白犬認出「地獄風景」變臉：快...快迴轉

「民進黨快開除他啦！」　周玉蔻怒轟焦糖：沒道德倫理

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

鎮瀾宮媽祖天燈升空　5分鐘墜落信眾嚇壞

即／大甲媽起駕創最速紀錄　馬英九參與扶轎

即／高雄6768戶停電！台電說明了

雲林氣溫最高24度　小學生上課穿羽絨衣...原因曝

大湳水廠水管破裂！桃園12萬用戶降壓停水

玉山八通關驚見台灣黑熊　保育巡查員拍下影像

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

基隆愛心篩檢加發1天　明全市157里同步發放

鎮瀾宮「雨水媽」2度施放天燈祈雨　

南橫「最後一哩路」即將有條件通車

獨子車禍喪命　母將帥氣模樣刺左臂相伴

台南消防母子檔心守護你我的家園

台東翁失蹤2天　他「倒臥田中央」被尋獲

更多熱門

相關新聞

「桃園風箏節」延到今、明兩天！

「桃園風箏節」延到今、明兩天！

趁好天氣出門放風去！「2022桃園國際風箏節」原訂3/26、3/27於大溪中庄調整池景觀土丘登場，不料碰上天氣不佳，延到今、明兩天同地點舉辦，今天以16米大型鯨魚風箏揭開序幕，還能順遊如「天氣之子」場景的玻璃觀景平台，再到山豬湖旁的落羽松秘境美拍。

「桃園風箏節」今、明2日放飛！

「桃園風箏節」今、明2日放飛！

17米抹香鯨升空！桃園風箏節限時2天

17米抹香鯨升空！桃園風箏節限時2天

關鍵字：

2022桃園國際風箏節鯨魚風箏

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「本土狂燒+442」再創今年新高！新增1死

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

賣茶妹直播上下走光「起底是大甲媽禮生」！6萬IG搜出

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

北港武德宮前200人開打　紫衣男開警車驚呆全場

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

即／桃園龜山某科技大廠爆移工群聚！鄭文燦證實了

不愛愛「6種可怕後果」曝光！研究：腦袋會變遲鈍

Mazda不叫馬自達、正確為松田

本土增442例「分布17縣市」！新北143最多

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

更多

最夯影音

更多
豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面