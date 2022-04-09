第5輪對俄制裁頻留後路！打擊面僅剩1／3　紐時：歐洲已吃不消

▲歐盟對俄羅斯的制裁力度大幅縮減。圖為懸掛在歐洲議會前的烏克蘭國旗。（圖／翻攝自歐洲議會官網）

文／中央社布魯塞爾8日綜合外電報導

歐盟今天就侵烏對俄國祭出第5輪制裁，禁止輸入俄煤，首度觸及敏感能源領域。但這次較前幾輪更難達成共識，且仍不乏例外與豁免，凸顯歐盟制裁力度瀕臨自身的臨界。

「紐約時報」指出，第5輪制裁含有涉及44億美元（約新台幣1272億）的俄羅斯煤礦禁令，要求即刻在新合約生效。但在德國堅持下保有讓舊合約繼續4個月的過渡期，從而削弱對德、俄雙邊的衝擊。

此外，歐盟執委會原本雄心勃勃打算禁止所有3500艘由俄國公司所營運的船隻進入歐盟港口，後來也限縮成只針對懸掛俄羅斯旗幟船隻，打擊面瞬間只剩1/3，大量俄企運營但懸掛低稅負國家旗幟的船隻仍不受影響。

複雜情況也反映想禁止俄國石油、天然氣的挑戰艱鉅。儘管烏克蘭大聲疾呼、美國和越來越多歐洲成員也支持全面禁止，但不少歐盟國家依賴俄羅斯石油與天然氣甚深，不願見供應突然削減。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）6日在歐洲議會發表談話時說：「我們雖已援助烏克蘭近10億歐元（約新台幣314億），看起來很多，但我們光每天付給普丁的天然氣費用就是這個數字；自開戰以來我們給烏克蘭10億歐元供禦敵，相較之下卻已付給俄國350億歐元（新台幣1.1兆）。」

開戰後一度重貶的盧布，最近幾週兌換美元和歐元的匯率已反彈至戰前的水平，雖部分原因是俄羅斯央行採取資本管制和其他干預措施，但不可否認盧布回漲必與外部大量買進有關，一些歐洲國家已軟化立場，願遵照莫斯科要求以盧布支付天然氣。

莫斯科的官員昨天稱俄國目前仍挺得住西方制裁。俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）說：「搞這套戰略的人相信靠制裁就能在幾天內擊垮我們的經濟，他們的如意算盤始終沒打著。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri S. Peskov）今天告訴媒體，想要俄國煤礦者大有人在，「很顯然，煤依然是非常受歡迎的大宗物資，歐洲人不要，自有其他市場會要」。