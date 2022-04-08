高雄停水15hrs　20萬戶將無水可用...影響5區域曝光　

▲高雄市14日將大規模停水，影響20萬用戶。（圖／記者許力方攝）

記者吳奕靖／高雄報導

自來水公司第七管理處宣布高雄市14日上午9點開始，停水15個小時，主要是配合停電檢驗，這次影響區域將有5個地區，影響用戶超過20萬戶，請大家要注意，提前儲水備用。

自來水公司表示依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定需辦理停電檢驗。配合本次停電一併辦理拷潭場相關工程「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」、「金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」，訂於14日上午9時至夜間24時執行停水作業。他們強調會縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，以儘早提供用水需求。請貴用戶配合節約用水並預作儲水準備。倘遇颱風或豪雨影響作業安全時本停水案順延並擇期公告實施，造成不便之處，敬請民眾體諒。

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影響區域將會有15個區，達20萬戶，詳列如下：



(一)停水地區：

1、 鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠等里及北門里鐵路以南。

2、 大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里。(工業區除外)

3、 林園區：林園里、東林里、仁愛里、文賢里、潭頭里、中厝里、林內里、王公里、廣應里、溪州里、五福里、港嘴里、港埔里、龔厝里、林家里、頂厝里、中芸里、鳳芸里、中汕里、西汕里、東汕里、北汕里、溪西里、中門里。 (工業區除外)

4、 小港區：桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明里(工業區除外)、店鎮里(沿海路以東、工業區除外)及二苓里(沿海路以東)、大苓里(沿海路以東)、坪頂里及大坪里舊部落。

5、 苓雅區：朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。

合計停水戶數175,107戶

(二) 水壓降低地區：

鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，合計水壓降低戶數26,365戶。