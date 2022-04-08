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【廣編】Hennessy x NBA 潮玩籃球場　聯名巨型籃球地景4月16兩天快閃台北

▲▼ 【廣編】Hennessy x NBA 潮玩籃球場　聯名巨型籃球地景4月16兩天快閃台北 。（圖／軒尼詩）

圖、文／軒尼詩

2021年全球最流行干邑品牌－軒尼詩與國家籃球協會（簡稱 NBA）結合，宣告成為「NBA全球官方烈酒合作夥伴」，引起全球球迷熱烈的迴響。軒尼詩逾250年持續追求卓越品質的精神，與積極頌揚具有「永不停歇，永不妥協（Never Stop, Never Settle）」精神的人，與致力追求突破的NBA，雙方信念完美揉合。今年全球合作邁入第二年，軒尼詩期許將此信念持續激勵全球軒尼詩與NBA粉絲。繼日前國際當代藝術大師於台北中正紀念堂展出巨型公仔後，作為當代潮流文化推手之一的軒尼詩，於NBA季後賽開打之季，再次於中正紀念堂打造「巨型籃球地景」及搭建「潮玩籃球場」，4/16(六)至4/17(日) 號招民眾到現場挑戰各種HennessyXNBA主場體驗，現場參加即有機會獲得聯名好禮。

● 時間：4/16(六)-4/17(日) 限時2天
● 地點：中正紀念堂（台北市中正區中山南路21號）
● 活動項目：
▍ 50萬倍巨型籃球隨你拍 ▍ #全天開放至10pm
現場還有多種NBA場景裝置，讓你拍照帥一波！
▍ 搶先站上NBA 聯名籃球場 ▍
線上預約專屬球場，報名即可於現場領取Hennessy X NBA聯名籃球！
上場時間：10:00-22:00
立刻預約：https://skyurl.cc/SjbO2o6

▍ 挑戰經典 Logo shot ▍
4/16、4/17 14:00-22:00 現場免費參加，只要投進，限量聯名籃球馬上帶回家！
現場完成指定任務後即可報名，名額有限
*參加活動需年滿18歲
*因應防疫措施，參與活動時請配戴口罩，並保持社交安全距離

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►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

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