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跑山聖地奪命！男自撞136縣道邊坡　機車全毀人摔山溝不治

▲▼南投一名男昨天騎機車擦撞太平山區邊坡，車全毀人倒臥山溝不治。（圖／民眾提供）

▲▼南投一名男昨天騎機車擦撞太平山區邊坡，車全毀人倒臥山溝不治。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

清明連假最後一天，台中市太平山區發生一起悲劇，家住南投的30歲洪姓男子昨天下午4點08分，獨自騎乘機車沿長龍路四段往一江橋方向行駛，不明原因擦撞邊坡，撞擊力非常大，造成車頭全毀，洪男倒臥山溝，雖經路過民眾發現報案送醫搶救，當晚宣告不治。

▲▼南投一名男昨天騎機車擦撞太平山區邊坡，車全毀人倒臥山溝不治。（圖／民眾提供）

警消獲報太平區長龍路四段36k處、近赤崁頂附近，有機車及男子倒臥在山溝內，經派員前往救護，洪男送往太平國軍總醫院搶救，院方抽血無酒駕，後因洪男嚴重顱內出血，手術後在晚間9點50分宣告不治。

中136縣道西起台中港，經龍井鄉爬過大度山進入台中市區，橫跨台中盆地之後，從太平市翻過山到南投國姓，全長約58公里，由於道路彎蜒風景優美，被自行車機車騎士視為騎乘聖地，自行車車友更把騎完136縣道稱為「136檢定」，是許多車友想挑戰成功的目標。

太平警方表示，長龍路（即中136線）是太平往來南投國姓、埔里的道路，山路蜿蜒，兩旁風景優美，一直是機車族最愛的路線之一，但也因此每月都發生1至2件的自撞邊坡意外，尤其近日天雨路滑，更是危險，呼籲騎士注意限速，勿不當超車或超速，維護自己和他人安全。

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