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台灣「英雄聯盟」玩家運毒澳洲被逮　傻信：老大會保我

電競遊戲「英雄聯盟」在年輕族群間深受歡迎，卻傳出販毒集團利用該遊戲鎖定涉世未深的年輕人，騙他們到澳洲走私毒品。（圖／本刊繪圖組）

▲電競遊戲「英雄聯盟」在年輕族群間深受歡迎，卻傳出販毒集團利用該遊戲鎖定涉世未深的年輕人，騙他們到澳洲走私毒品。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

澳洲毒品嚴重氾濫，吸毒人數屢創新高，如今已是全球僅次美國的第二吸毒大國，台灣人竟然也「貢獻」不少！本刊調查，從2012年開始，幾乎每年都有國人在澳洲運毒遭逮，這些犯嫌年紀多在20至30歲，甚至還有19歲的「大孩子」涉案，辦案人員透露，部分犯嫌在玩「英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）」時遭販毒集團鎖定，貪圖「免費旅遊」而被吸收，他們深信「老大會來救我」而拒絕吐露上游，「好傻好天真」的想法讓人搖頭不已。

據了解，澳洲吸毒人口快速增加，第2大城墨爾本更被譏諷成「海洛因之都」，吸毒「殭屍」們往往囂張的聚集操場附近施打毒品，並隨意丟棄各種注射器，連兒童公園內都可發現針頭。

澳洲警方嚴加查緝下，澳洲毒品價格已是附近國家的2到3倍，每公克安非他命在金三角的價格換算台幣約在150元到600元，在澳洲最高卻能賣到台幣1萬5000元左右，龐大利潤讓毒梟們趨之若鶩，秉持「殺頭生意有人做」的原則而前仆後繼，當中竟有不少台灣人涉案。

根據本刊取得的資料，從2012年起，幾乎每年都有台灣人在澳洲販運毒品遭逮，如今已有35人在當地監獄服刑，他們的刑期從7年起跳，最重還得面臨18年牢獄之災，這些販運的毒品以安非他命為大宗，其次是搖頭丸、K他命等，重量則從4公斤到201公斤不等，而他們年紀多半不超過30歲，甚至有19歲「少年」也身陷囹圄。

「他們很多不是壞，而是真的傻！」資深幹員透露，這些犯嫌當中確實有國際毒梟，但更多是涉世未深、遭人利用的「大孩子」，他們在玩「英雄聯盟」時誤入歧途，販毒集團利用他們的單純無知吸收為「小弟」，誆稱可以招待「免費旅遊」，但也要求他們帶一些「小東西」前往澳洲。

英雄聯盟前世界冠軍Toyz（劉偉健）去年就因販毒遭逮，如今又傳出許多年輕人在此遊戲中誤入歧途，被唆使到澳洲販運毒品。（圖／翻攝畫面，CTWANT合成）

▲英雄聯盟前世界冠軍Toyz（劉偉健）去年就因販毒遭逮，如今又傳出許多年輕人在此遊戲中誤入歧途，被唆使到澳洲販運毒品。

這些年輕人多半知道自己夾帶的不是好東西，但基於雙方在遊戲中建立的「深厚感情」，竟對這些素未謀面的「大哥」深信不疑，販毒集團在行動前還會「嚴加教導」，先是灌輸「澳洲販運毒品罪刑很輕」的錯誤觀念，並再三保證會在第一時間將他們保釋出來。

「很多人只拿到幾萬塊台幣就幫對方運毒，根本是把自己賣了還幫著數鈔票。」資深幹員提到，販毒集團的洗腦太成功，讓這些犯嫌對「大哥」說的話言聽計從，他們拿著低到可笑的報酬踏上不歸路，往往是一上飛機就被盯上，為了避免冤枉好人，澳洲警方還會埋伏跟監，在犯嫌將毒品交給下手時將他們一網成擒。

「這些蠢孩子不信任爸媽和律師，只信『大哥』會來保他。」資深幹員語帶諷刺表示，若犯嫌乖乖配合、供出上游，法官多半會考量他們犯後態度良好而減輕刑責，但他們已被灌輸「爹親娘親都不及大哥親」的錯誤觀念，不論親友家屬如何哀求都不肯說實話，直到日子一天天過去，他們發現曾信誓旦旦會出面保釋的「大哥」始終沒有現身，這才相信自己遭到利用，遲來的幡然醒悟卻總是為時已晚。

該名幹員提到，這些青年和少年最寶貴的青春歲月在牢獄中度過，即使出獄也多半是「廢掉了」，而英雄聯盟染毒也非首例，前世界冠軍Toyz（劉偉健）去年就因販毒遭逮而喧騰一時。幹員衷心希望遊戲公司和代理商可以善盡社會責任，在頁面上設置警語，更期盼別再有下一個「好傻好天真」的犯嫌出現。

澳洲警方自2012年起查獲多件台灣人涉毒案，目前有35名國人在澳洲服刑，他們的年齡層約在20到30歲間，當中還有19歲少年涉案。（圖／翻攝NPF臉書）

▲澳洲警方自2012年起查獲多件台灣人涉毒案，目前有35名國人在澳洲服刑，他們的年齡層約在20到30歲間，當中還有19歲少年涉案。

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