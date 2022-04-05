山客登大禮部落頭暈無力疑中風　警消救援嘆：可走難度較低路段

▲救援小組接觸到受困者，評估為低血糖造成四肢無力，補給糖粉及運動飲料。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2名男性登山客登花蓮大禮部落，選擇較困難路線的恐龍背路段，其中1山客突然感到頭暈、四肢無力，同行友人懷疑其有中風可能性，遂向消防局請求協助。



消防局4日上午8時30分獲報後立即派遣新秀分隊警消4名前往，並會同太管處1名，組成救援小組立即入山，救援小組於恐龍背路段接觸受困者，評估受困者為低血糖造成四肢無力，立即給予患者糖粉及運動飲料，並評估下山路線較為陡峭，故帶患者行走至上方流籠頭處，改走得卡倫步道下山，下山後患者自行就醫，任務順利完成。

▲▼救援小組帶患者改走難度較低的得卡倫步道下山。



大同大禮部落為花蓮縣熱門觀光景點，有許多路段可以挑選前往，其中恐龍背步道與德卡倫步道入山口一樣都可到達目的地，但大眾路線都是走德卡倫步道到大同部落；如果選擇較困難的恐龍背步道，就務必先做好準備，無論是飲水、食物、燈具、通訊器材，皆需準備。

花蓮縣消防局局長林文瑞提醒來玩的遊客，上山前應先研究好路線，評估自身體能狀況，並結伴同行，本次民眾選擇的步道地形陡峻，具有一定挑戰性，所幸人員皆未受傷，方能迅速完成任務。

