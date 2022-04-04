「貴婦上廁所能忍住不看內褲？」　妹妹超奇葩搜尋紀錄全網朝聖

圖文／鏡週刊

看一個人的搜尋紀錄，通常就能了解這個人最近在想什麼，許多情侶若是看另一半的手機時，也熱衷於看其搜尋紀錄。不過一名網友倒是意外看到妹妹的超奇葩搜尋紀錄後認不住PO網分享，只見妹妹竟然搜尋像是「雞腎臟壞掉需要洗腎嗎」「貴婦上廁所可以忍住不看自己內褲嗎」，令人啼笑皆非。

一名網友日前在Dcard上PO文，表示借妹妹的手機查資料時，意外看到妹妹的搜尋紀錄，超奇葩的紀錄讓她忍不住表示「好想知道她腦袋一整天都在想什麼，她為什麼會有這些問題」，她在經過妹妹同意後上傳這些貼文。

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從截圖中可見，妹妹的搜尋紀錄包括「卡赫那拉（卡娜赫拉）旁邊的白色圓圓那隻是什麼」「為什麼阿嬤覺得我吃飽了」「無印良品是懶得設計logo嗎」「哪種貓咪乖巧會聽人唱歌」「雞腎臟壞掉需要洗腎嗎」「祖譜有電子檔嗎」「貴婦上廁所可以忍住不看自己內褲嗎」「不結婚又沒朋友死掉怎麼辦 清明節」「熬夜但皮膚變白了是差不多了嗎」「嬰兒其實聽得懂狗講話」等。

原PO也補充，妹妹現在是14歲國中生，星座是天蠍座，前不久才剛拿到手機，有關其搜尋中的「算人頭的店如果發生衝突斬首後要算錢嗎」，妹妹還真的有跟同學討論出結果，結論是把身體部位拆解來算，頭部不算可以算便宜一點，更加奇葩的答案讓原PO啼笑皆非表示「算是蠻有良心的」。

對此，網友也都對於妹妹的腦袋相當好奇，笑稱「妹妹應該要和siri當朋友」，許多人也認為妹妹相當可愛，直呼「好想有這種妹妹平常一定超ㄎㄧㄤ」，更有網友直接幫忙解答表示「白白圓圓是p助」「卡娜赫拉是老師的名稱，粉色的兔兔，白色的是P助」。





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