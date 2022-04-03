增強顏值和自信心　把握8到10歲牙齒矯正黃金期

▲謝欣樺醫師(左)表示，兒童早期矯正要把握八到十歲牙齒矯正黃金期。（圖／維思登提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一口整潔好看的牙齒，對一個人的顏值和自信心，有絕對的影響。桃園青埔地區維思登牙醫謝欣樺醫師於兒童節前夕指出，兒童牙齒矯正要把握8到10歲矯正黃金期，改正造成牙齒不整齊的不良習慣，引導骨頭生長，進而引導臉型生長，並且降低未來矯正的複雜程度及拔牙率。

謝欣樺醫師說，不良的口腔習慣會帶來許多不好影響，不整齊的牙齒也會造成孩子自信不足，不敢張口大笑；日本及美國矯正學會皆建議於孩子7歲，帶孩子來進行第一次兒童矯正諮詢，檢視孩童不良的口腔習慣及齒列，通常有下列情況：因鼻過敏或經常性感冒造成張口呼吸習慣、來自於遺傳性的齒列不正、睡眠期間磨牙、慣用一側咀嚼、吸奶嘴、咬手指、吐舌吞嚥、習慣性吐舌、經常咬唇、講話口齒不清、大舌頭、前牙反咬、深咬合等，把握8到10歲矯正黃金期。

因為，13歲後乳牙均換牙完畢，骨頭皆逐漸定型，若空間嚴重不足或骨凸，需要拔牙機率高，青少年及成人的牙齒矯正為藉由矯正器幫助牙齒精細的排列；而兒童牙齒矯正是一門專門的學問，兒童矯正會針對口腔肌功能檢查，從舌頭吞嚥姿勢、口呼吸、正確飲食及咀嚼習慣等面向，在7~10歲乳牙換牙期，顎骨有生長潛力，早期的介入，可以將骨頭生長的方向誘導到我們期待的方向。

狹窄變形的上顎骨頭牙弓，伴隨著不整齊的牙齒及發育不良的短小下巴，這些都是典型吞嚥不正確及嘴巴呼吸（口呼吸）所帶來的危害。兒童矯正治療會利用活動式的矯正裝置，配合呼吸訓練幫助牙弓擴展，鼻呼吸道也會跟著變寬，同時也產生足夠的空間讓舌頭停留，上顎弓頂會下降，鼻呼吸道的高度也會增加。這是很多孩童主要來矯正牙齒，但是鼻塞過敏等問題卻也可以因此改善的關鍵原因。