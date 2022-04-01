不明傳播鏈增至20條！彰化寵物商「定序出爐」　併到中和公寓群聚

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增104例本土個案，另新增3條待釐清傳播鏈。醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增3例分別為昨日新增的桃園、新北散發個案，以及今日公布的桃園電商群聚。不過，新北深坑陪病者今監測期滿，彰化寵物用品夫妻（案23078、23079）定序與中和一致，因此併到中和公寓群聚，目前待釐清傳播鏈累計20條。

先前國內累計的不明傳播鏈包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

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另還有後續增加的「永和家管案、彰化夫妻、松山家庭群聚和台銀孕婦個案、台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警和按摩店員工」，累計19條不明傳播鏈。

▲▼指揮中心公布4/1確診個案。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。今日新增本土個案為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。個案分佈為9縣市，其中以新北市增加40例最多，基隆市、桃園市也各增加20例。